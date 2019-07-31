كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الشركة المطورة لتطبيق “TikTok” تقوم بصنع هاتف ذكي

متابعة-سنيار: تعتزم شركة “ByteDance” المطورة لتطبيق “TikTok”، إطلاق هاتف ذكي خاص بها في أول تجربة لها في هذا المجال، ويبدو أن شركة “Smartisan Technology” الصينية المتخصصة هي من ستتكفل بتصنيعه، وِفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

ورغم أن وسائل إعلام صينية أكدت أن شركة “ByteDance” تقوم فعلا منذ شهور بتطوير هذا الهاتف الذكي الجديد إلا أن المتحدث باسم الشركة لم يؤكد ذلك.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات حول الهاتف الذكي من “ByteDance”، ولكن المؤكد هو أنه سيأتي مع مجموعة من التطبيقات التي طورتها الشركة، بما في ذلك تطبيق بث الموسيقى.

ويبدو أن الشركة اختارت السير على خطى بعض الشركات الأخرى التي حاولت دخول سوق الهاتف المحمول، فعلى سبيل المثال كانت هناك شائعات بأن Facebook يعمل على “هاتف Facebook” منذ عدة سنوات، لكنه لم ير النور، و هناك شراكة بين Facebook و HTC لـ HTC First، ولكنها فشلت.

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وقد حاولت شركة أمازون صنع هاتفها أيضا، حيث أطلقت “Fire Fire” في عام 2014 وتوقف بعد عام لأنه لم يجد إقبالا من المستهلكين.

ورغم أن سوق الهواتف الذكية يشهد منافسة شرسة، إلا أن “ByteDance” قد تتمكن من أن تصنع مكانة لنفسها.