كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “MiniFalcon”… سكوتر كهربائي مدمج على “Indiegogo”

متابعة-سنيار: تم تصميم سكوتر MiniFalcon الكهربائي خصيصًا لتوفير وسيلة نقل شخصية سريعة وقوية وصغيرة يمكن طيها حتى تتخذ الشكل الذي يتلاءم بسهولة في حقيبة الظهر.

تم إنشاء MiniFalcon Scooter حتى تتمكن من أخذها معك في أي مكان، وهي تتميز بعمر البطارية الطويل وأطنان من ميزات الأمان.

MiniFalcon هو أول سكوتر كهربائي عالي الأداء كامل الحجم يطوي في حزمة طولها 23 بوصة ويتناسب مع حقيبة الظهر،كما أن عزم الدوران القوي، التروس القابلة للضبط، امتصاص الصدمات، والعديد من الميزات الأخرى، تجعل MiniFalcon أكثر سكوتر إلكتروني يعتمد عليه في السوق، وفقا لمطوريه.

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السكوتر الكهربائي عالي الأداء MiniFalcon، متاح للدعم عبر Indiegogo، مع تعهدات من 267 جنيها إسترلينيا، والتي تقدم خصمًا بنسبة 34 في المائة من سعر التجزئة الموصى به.