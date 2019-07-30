تكنولوجيا: سامسونج تلمح إلى موعد الكشف عن Galaxy Tab و Galaxy Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سامسونج فيديو تشويقي جديد يلمح إلى تواريخ الإعلان عن كل من Galaxy Tab (والذي يُعتقد انه Tab S6) وساعة Galaxy Watch Active 2، حيث ألمح الفيديو أنه سيتم الكشف عن هذه الأجهزة في 31 يوليو و5 أغسطس على التوالي.

وحسبما ورد بالفيديو، فإن جهاز Galaxy Tab سيأتي معه قلم S-Pen وخيار لإضافة لوحة مفاتيح، في حين ستساعدك ساعة Galaxy Watch على الحفاظ على لياقتك البدنية.

جدير بالذكر أن هناك شائعات سابقة قد أشارت إلى أن Galaxy Tab S6 سيحتوي على شاشة من نوع AMOLED بحجم 10.5 بوصة مع معالج Snapdragon 855 وإعداد كاميرا ثنائي من الخلف بدقة 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل. وعلاوةً على ذلك، سيحصل الجهاز على مستشعر لبصمة الأصبع تحت الشاشة مثل الذي رأيناه مع هاتف جالكسي S10، هذا وبالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت مقترنة مع ذاكرة داخلية قابلة للتوسع بسعة 128 جيجابايت.

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أما عن ساعة Galaxy Watch Active 2، فمن المتوقع أن تتضمن إطار حساس يعمل باللمس، والذي سيتيح لك الضغط على الشاشة للقيام ببعض المهام.

على أي حال، لم يتبقى الكثير لنعرف ما ستقدمه هذه الأجهزة بالضبط.

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