مصراوي
قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي للعلوم والفلك، إن يوم عرفة فلكيًا يوافق السبت 10 أغسطس المقبل، وأول أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس؛ طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.
وأضاف "الزعاق"، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك تواصلًا مع معهد...
كانت هذه تفاصيل خبر فلكي سعودي: اتفقنا مع مصر أن موعد عيد الأضحى «فلكياً» في هذا التوقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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