فلكي سعودي: اتفقنا مع مصر أن موعد عيد الأضحى «فلكياً» في هذا التوقيت

مصراوي

قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي للعلوم والفلك، إن يوم عرفة فلكيًا يوافق السبت 10 أغسطس المقبل، وأول أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس؛ طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

وأضاف "الزعاق"، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك تواصلًا مع معهد...