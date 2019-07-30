شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. ناسا تتابع اختبارات مستكشف المريخ 2020 على جمع عينات من السطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لقطات لمستكشف المريخ 2020 وهو يستعرض إمكانياته من خلال اختبار ثقيل الوزن يحرك فيه ذراعه التى سيستخدمها فى جمع العينات من سطح المريخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الاختبار تم إجراؤه في مختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا، وتقوم المناورة اليدوية للمستكشف بطول 7 أمتار، وهو محمل بأجهزة استشعار وخمسة محركات كهربائية ثقيلة وخمس مفاصل.

وكان الاختبارات قد بدأت منذ يومين باستعراض الذراع وحركته بالحامل، وتتابع الوكالة عملها لإعداد المستكشف من أجل الحفر وجمع العينات من السطح، ويتضمن الحامل نفسه كاميرات HD، وأداة المسح، وتكنولوجيا الأشعة السينية وآلية للحفر في الكوكب الأحمر.



اختبارات المستكشف اختبارات المستكشف

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وستعمل الذراع والحامل معًا على كوكب المريخ، مما يسمح له بالعمل كجيولوجي بشري من خلال الوصول إلى المعالم الجيولوجية المثيرة للاهتمام، وكشطها وتحليلها وحتى جمعها لمزيد من الدراسة.

كما سيتم ذلك عن طريق نظام التخزين المؤقت للعينات الخاص بـ Mars 2020، والذي سيجمع عينات من صخور المريخ والتربة التي سيتم إرجاعها إلى الأرض في مهمة مستقبلية.



مستكشف المريخ مستكشف المريخ

وسيطلق المستكشف 2020 من كيب كانافيرال للقوات الجوية في فلوريدا في يوليو 2020، وسيهبط في جزيرة جيزيرو كريتر على كوكب المريخ في 18 فبراير 2021.