إطلاق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الشرق الأوسط

سياتل - الخليج 365 :

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) التابعة لشركة Amazon.com المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز AMZN، عن افتتاح مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في البحرين. ومع إطلاق "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)" (AWS Region) الجديدة، توفر الشركة 69 موقعاً لتوافر الخدمات في 22 منطقة جغرافية حول العالم.

وبدءاً من اليوم، يمكن للمطورين والشركات الناشئة والحكومات والشركات الكبرى والمؤسسات التعليمية وغيرها الإستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة التي تقدمها السحابة الرائدة عالمياً لتشغيل تطبيقاتهم وتقديم خدماتهم للمستخدمين النهائيين في مختلف أنحاء المنطقة من خلال مراكز البيانات الموجودة في الشرق الأوسط.

وقال أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS): "تمتلك تكنولوجيا الحوسبة السحابية القدرة على دفع جهود التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. واليوم نقوم بإطلاق بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة تتماشى مع حجم مناطق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز الأخرى حول العالم". وأضاف: "تشهد تقنيات AWS طلباً كبيراً في الشرق الأوسط مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات وإنترنت الأشياء وغيرها الكثير، ونتطلع لرؤية كيف ستمكِن تقنياتنا السحابية طرقاً جديدة للحكومات لتعزيز التفاعل مع المواطنين، وللشركات لدعم الابتكار في المراحل القادمة من النمو، ولرواد الأعمال لتمكينهم من بناء الشركات والتنافس على نطاق عالمي".

وتتألف "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)" (AWS Region) من ثلاثة "مواقع لتوافر الخدمات" (Availability Zones) والتي تضم كل منها مركز بيانات واحد على الأقل وتتواجد في مواقع جغرافية منفصلة مع مسافة كافية للحد من مخاطر وقوع حدث واحد يؤثر على استمرارية العمل، ولكنها قريبة بما فيه الكفاية لتقدم زمن استجابة منخفض للتطبيقات عالية التوافر. وتتميز هذه المواقع بوجود مصدر مستقل لكل منها للطاقة والتبريد بالإضافة إلى الأمن والاتصال بشبكات مدعمة تتميز بزمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء AWS الذين يركزون على التوافر، تصميم تطبيقاتهم ليتم تشغيلها في مواقع توافر متعددة بهدف تحقيق أكبر قدر من التعامل مع الأعطال. وتتماشى مناطق AWS للبنية التحتية مع أعلى معايير الأمن والامتثال وحماية البيانات.

العملاء والشركاء يرحبون بمراكز بيانات AWS الجديدة في الشرق الأوسط

يستفيد ملايين العملاء من خدمات AWS شهرياً في أكثر من 190 دولة حول العالم، بما في ذلك عشرات الآلاف من العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقوم شركات ناشئة مثل "ألف للتعليم" و"المنتور.نت" و"الطبي" و"أنغامي" و"بيت.كوم" و" بِت أُواسيس" و"بابل للألعاب" و"بيقولك" و"بوتيكات" و"كريم" و"كلاسيرا" و " Clicksco " و" Crowd Analyzer " و"دوبيزل" و" ekar " و" Elephantsocial " و"فتشر" و" "فيش.مي" و"حراج" و"Health at Hand" و"جيني" و"المفكرون الصغار" و"مايسترو بيتزا" و "موضوع.كوم" و"مرسول" و"نسيج" و"Ngwa" و"السوق المفتوح" و"بروبرتي فايندر" و"سروة" و"سوق المال" و"ستارزبلاي" و"تجول" و"للباب" و"أريد" و"فيزيتا" و" Yallacompare "، ببناء أعمالهم على خدمات AWS، وهو ما يمكنهم من التوسع بسرعة وفي مختلف أنحاء العالم.

وتقوم الشركات الكبيرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بتبني الحوسبة السحابية من AWS بهدف تعزيز المرونة والابتكار، بما في ذلك "أسمنت الجوف" و"مجموعة الطاير" و"المؤسسة العربية المصرفية" و"أرامكس" و"بورصة البحرين" و"بنك الاتحاد" و"بتلكو" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"فلاي دبي" و"جلف نيوز" و"حسن علام" و"لولو العالمية للصرافة" ومجموعة "إم بي سي" و"أو إس إن" و"مجموعة سيرا" و"الاتحاد للتأمين" و"فيرجن الشرق الأوسط" وغيرها الكثير. وتستفيد مؤسسات القطاع العام بما في ذلك وزارات حكومة البحرين مثل وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة شؤون الإعلام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وبوليتكنك البحرين، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت، و"ممتلكات"، وجامعة باريس السوربون-أبوظبي، و"تمكين"، وجامعة البحرين، من خدمات AWS لتوفير التكاليف وتسريع الابتكار وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة.

بنك الإمارات دبي الوطني هو من بين الشركات التي تعمل مع أمازون ويب سيرفيسز لبناء بنك المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي. وبنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. وكما في 30 يونيو 2019 بلغ مجموع أصول المجموعة 537.8 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 147 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 90 في المائة من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. ويسخّر بنك الإمارات دبي الوطني التقنيات التي تقدمها "أمازون ويب سيرفيسز" مثل خدمات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، علاوة على تقنيات تحليل البيانات وانترنت الأشياء ومعالجة اللغات الطبيعية بهدف الارتقاء بمعايير التواصل مع العملاء وتبسيط التجربة المصرفية. وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعاونه مع أمازون ويب سيرفيسز للاستفادة من تقنياتها وممارساتها المبتكرة لتطوير تجارب مصرفية شخصية ومباشرة. ومن شأن إطلاق خدمات أمازون ويب سيرفيسز الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط أن يتيح لنا تعزيز اختباراتنا وتحسين الحلول التي نقدمها بينما نواصل ترسيخ موقعنا كمؤسسة الخدمات المصرفية الأكثر ابتكاراً على مستوى المنطقة، والتي تحرص على توفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وبديهية للعملاء".

وتتحول الشركات العائلية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط أيضاً إلى الحوسبة السحابية من AWS بهدف تعزيز المرونة والابتكار. وتعد شركة عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية واحدةً من أكثر الشركات العائلية المرموقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والعالم، وتنشط الشركة في عدة قطاعات رئيسية تشمل النقل والطاقة والخدمات البيئية والمالية والأراضي والعقارات بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى، وتمتلك حضوراً في أكثر من 30 دولة. وقال المهندس فيصل السمنودي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبداللطيف جميل للتطوير التجاري: "نحن نتطلع إلى افتتاح منطقة AWS في الشرق الأوسط كفرصة حقيقية لتعزيز الكفاءة والابتكار في أعمالنا بطريقة آمنة. لقد بدأت رحلة شركة عبداللطيف جميل للتطوير التجاري مع AWS في جدة من خلال نقل أنظمة إدارة الموارد البشرية المهمة التي تغطي سبع شركات مختلفة، وهي عملية استغرقت أقل من شهر واحد وحققت وفورات في التكاليف وصلت إلى 60% بالمقارنةً مع الحلول السابقة التي كنا نستخدمها. ومن خلال AWS، أصبحنا أكثر مرونة وقدرة على الابتكار بسرعة عبر مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك خدمة S:mile للتوصيل السريع، وتطبيق (كارهب) لخدمات العناية بالسيارات بحسب الطلب."

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى والتي اختارت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، هي مجموعة الطاير، إحدى أكبر الشركات العائلية الخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتخصصة في مبيعات وخدمات السيارات، ومنتجات التجزئة الفاخرة، والضيافة. وتمتلك المجموعة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حضوراً في 12 دولة على مستوى المنطقة ، وتدير أكثر من 200 متجر. وقال محمد الفايد، نائب رئيس أول، أومني تشانيل - مجموعة الطاير: "يسعدنا افتتاح منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) فيما نواصل المضي قدماً في تبني تكنولوجيا الحوسبة السحابية. ومن خلال استخدام AWS تمكنا من أن نصبح أكثر مرونة وقمنا بإطلاق خمس منصات للتجارة الإلكترونية على سحابة AWS، مثل "ماماز وباباز"، و"نسناس.كوم"، و"أناس"، إلى جانب تطبيقات "أندرويد" و"آي أو إس"، كل ذلك في غضون عام واحد. ونحن نعتمد على العديد من خدمات قواعد البيانات التي تديرها AWS مثل Amazon Aurora، حيث تمكنا من خفض التكاليف بنسبة 40%، مع زيادة الأداء بنسبة أربعة أضعاف مقارنةً مع تقنيات قواعد البيانات المملوكة للشركة. كما نستفيد أيضاً من قدرات الحوسبة اللحظية من AWS لتقليل تكاليف التشغيل بنسبة 79%. ونحن نرى إمكانات كبيرة لتحسين أعمالنا بشكل أكبر من خلال مراكز بيانات AWS الجديدة في الشرق الأوسط، والتي ستمكننا من خدمة عملائنا النهائيين مع زمن استجابة منخفض".

وتعمل المؤسسات الحكومية أيضاً بتبني الحوسبة السحابية من AWS لتقليل التكاليف وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها. ومنها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين وهي الهيئة المسؤولة عن شراء حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحكومة البحرين، و التي تقود مشروع الحكومة البحرينية للتحول إلى الخدمات السحابية في سياق سياسة "الحوسبة السحابية أولاً". وقال محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين: "تلعب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية دوراً محورياً في رحلة التحول نحو خدمات الحوسبة السحابية تنفيذاً لسياسة الحوسبة السحابية أولاً المعتمدة من قبل حكومة البحرين" وأضاف أن البحرين ملتزمة بالتحول الكامل نحو خدمات الحوسبة السحابية، وسنتكمن من تسريع العملية عبر إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في مملكة البحرين. "بحلول ديسمبر من العام الحالي، ستكون 30% من أنظمة وخدمات 72 جهة حكومية قد انتقلت إلى منصة AWS، وبحلول يونيو 2020 من المتوقع أن يتم إغلاق غالبية مراكز البيانات الخاصة بالحكومة وتقليل البقية إلى الحد الأدنى، بحيث نتمكن من تركيز مواردنا على المشاريع ذات المنفعة للمواطنين، مع تحسين وفرة وقوة التطبيقات والبيانات الحكومية ".

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ومن الجهات الحكومية الأخرى التي تستفيد من مرونة وسرعة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) هي الجهاز الوطني للإيرادات في مملكة البحرين حيث احتاج الجهاز إلى إطلاق ضريبة القيمة المضافة بسرعة وكفاءة. و قالت رنا فقيهي، الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين: "احتاج الجهاز الوطني للإيرادات إلى حل يساعد على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بسهولة ودون تأخير ومع أعلى مستويات الأمان. ومن خلال إطلاق برنامج SAP S/4Hana على سحابة AWS، تمكن الجهاز الوطني للإيرادات من إطلاق المشروع في أقل من شهرين مع خفض التكاليف بنسبة 40%. فمع إزالة متطلبات بناء وإدارة بنية تحتية تقليدية بتكنولوجيا المعلومات، تمكنا من التركيز على البيئة السحابية والتي ساهمت الى تنفيذ النظام في وقت قياسي بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين. ومع إطلاق منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الجديدة ، يستفيد القطاعين العام و الخاص من الإمكانات الكاملة للحوسبة السحابية.”

وبدورها رحبت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت بأخبار إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الجديدة ، وتعتبر الهيئة الجهة التنظيمية المسؤولة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا في الحكومة الكويتية. وقال المهندس سالم مثيب الأذينة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت: "نرحب بإطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الجديدة في الشرق الأوسط كخطوة مهمة لتقديم تقنيات حوسبة سحابية معتمدة وآمنة أقرب إلى المستخدمين النهائيين على مستوى الشرق الاوسط. ويؤكد هذا الإطلاق الموقع الهام للشرق الأوسط كمركزاً لحركة البيانات العالمية. ويتيح تواجد مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) فرصاً جديدة أمام الشركات والمؤسسات الحكومية لخدمة العملاء في المنطقة، وهو ما يساهم في تعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي والاتصال وتجربة العملاء. ويسهم تعاوننا الكبير مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في دعم استراتيجية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الرامية إلى تحويل الكويت إلى وجهة إقليمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق التحول الرقمي لاقتصاد الكويت، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون والاستفادة من منطقة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الجديدة في الشرق الأوسط في مملكة البحرين".

وتختار أسرع الشركات نمواً في الشرق الأوسط خدمات AWS لإطلاق خدماتها ونمو أعمالها. وبدأت "كريم"، منصة التكنولوجيا الرائدة على مستوى المنطقة، العمل مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في عام 2012 لمساعدة الشركة على التوسع بسرعة إلى 14 دولة خلال أقل من سبعة أعوام. واليوم، تضم منصة كريم نحو 33 مليون عميل ومليون سائق، كما قامت الشركة بالتوسع في خدماتها من خدمات حجز المشاوير لتشمل خدمات توصيل الطلبات. وقال ماغنوس أولسن، الرئيس التنفيذي لتجربة المستخدم والمؤسس الشريك في كريم: "عندما بدأنا العمل على بناء كريم، أدركنا أن القدرة على التوسع بسرعة وبطريقة آمنة وموثوقة ستكون أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح على المدى البعيد. وأصبحنا إحدى أوائل الشركات التي تبنت حلول AWS على مستوى المنطقة لنتمكن من النمو معاً. وبفضل أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، تمكنا من تركيز جهودنا على التوسع الجغرافي والدخول في قطاعات جديدة وكذلك ابتكار تقنيات وخدمات جديدة. ومع إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الجديدة في الشرق الأوسط، سيصبح بإمكاننا الآن الاستفادة من مراكز بيانات إقليمية توفر زمن استجابة منخفض. ويسلط التزام أمازون ويب سيرفيسز (AWS) نحو منطقتنا الضوء على إمكانيات قطاع التكنولوجيا المحلي، كما سيلعب دور مهم في نجاح الموجة القادمة من الشركات الناشئة. ونحن نتطلع إلى دورهم كمساهماً قوياً في منظومة التكنولوجيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

ومن الشركات سريعة النمو والتي تستفيد من خدمات AWS هي شركة كلاسيرا، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي هي في طليعة استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية لإعادة ابتكار خدمات التعليم. وقال محمد العشماوي، الشريك المؤسس والرئيس التقني لشركة كلاسيرا: "لقد أدركنا مدى قوة الحوسبة السحابية منذ مراحل التأسيس المبكرة حيث اعتمدنا على تقنيات AWS منذ عام 2010، لنصبح منصة تعليمية موثوقة يستخدمها حالياً أكثر من مليوني شخص في ما يزيد على 12 دولة. ومن خلال عملنا على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعلم الإلكتروني، نقوم بتطوير حلول ذكية تستفيد من خدمات تحليلات البيانات وتعلم الآلة التي تقدمها أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لتوفير تجربة تعلم ذكية ومخصصة تشجع الطلبة على التفاعل بشكل أفضل. وتعتمد آلاف المدارس والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط على منصة كلاسيرا كركيزة أساسية لعمليات التعلم والتدريس والتدريب. وتمنحنا أمازون ويب سيرفيسز (AWS) إمكانيات هائلة في الوصول للسرعة والأداء المطلوبين بالإضافة للاعتمادية والأمان والتوسع بطريقة سهلة وسريعة. ويعد إطلاق منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الشرق الأوسط أمراً إيجابياً للغاية، حيث يمنحنا وغيرنا من الشركات على مستوى المنطقة ميزة تنافسية من خلال الوصول المباشر إلى أحدث التقنيات في العالم اليوم".

ورحبت شبكة شركاء AWS (AWS Partner Network (APN)) أيضاً بإطلاق "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)" وتضم شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عشرات الآلاف من موردي البرمجيات المستقلين ومتخصصي تكامل النظم من حول العالم. ويقوم الشركاء ببناء حلول وخدمات مبتكرة للحوسبة السحابية على منصة AWS وتوفير الدعم للأعمال التجارية والتقنية والتسويقية. وتشمل شبكة شركاء AWS في منطقة الشرق الأوسط الذين يقومون بمساعدة العملاء على التحول إلى الحوسبة السحابية Adfolks، المؤيد للكمبيوتر، وبتلكو، و Citrus Technology، و Cloudnexa، وعالم الكمبيوتر، ودو، وإجادة، و Ellucian، و Fortecloud، و Infonasو Integra Technologies، و Kaar Technologies، وكلام تيليكوم، و Kloudr، وكويت نت، ونور نت، وريدنجتون، وتمكين و Thinglogix، وزين، و Zero and oneوغيرها الكثير، بالإضافة إلى أعضاء شبكة شركاء AWS العالمية مثل أكسنتشر، و Capgemini و Cognizantوديلويت و DXC Technologyو TCSو Wipro، وموردي البرمجيات المستقلين العالميين مثل F5 وفورتينت، وبالو ألتو نتوركس، و SAP، و Splunk، وتريند مايكرو، وفي إم وير، وغيرها الكثير.

الاستثمار في المستقبل

تنضم "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)" إلى استثمارات البنية التحتية التي أطلقتها الشركة على مستوى الشرق الأوسط والتي تقدم لعملائها تقنيات حوسبة سحابية متطورة وآمنة. ويتم اليوم إطلاق موقع AWS Direct Connect جديد في البحرين لينضم إلى موقعي AWS Direct Connect وموقعي Amazon CloudFront Edge في دولة الإمارات العربية المتحدة اللذين تم إطلاقهما في عام 2018. وتسهل خدمة AWS Direct Connect على العملاء تأسيس شبكة خاصة تربط بين AWS ومراكز البيانات والمكاتب أو بيئات العمل الخاصة بهم. وتمنح Amazon CloudFront Edge العملاء تجربة محسنة للمستخدمين النهائيين لديهم، والتي تشمل توصيل المحتوى بشكل أسرع وبدرجة أعلى من الأمان.

وبهدف دعم نمو تبني الخدمات السحابية في مختلف أنحاء المنطقة، قامت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)باستثمارات كبيرة في برامج التعليم والتدريب ومنح الشهادات المعتمدة بهدف مساعدة المهتمين بأحدث تقنيات وأفضل ممارسات وبنى الحوسبة السحابية على تحقيق تقدم في مهاراتهم التقنية وتقديم المزيد من الدعم لمؤسسات الشرق الأوسط في عملية التحول الرقمي. وتقدم AWS برامج تدريبية يقودها مدربون محترفون للعملاء والشركاء بالإضافة إلى فعاليات عامة مثل قمة أمازون ويب سيرفيسز AWS وAWSome Days و Immersion Days و Game Days. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة ما يزيد عن 500 دورة تدريبية مجانية على شبكة الإنترنت. وبهدف المساعدة على دفع التنوع في صناعة التكنولوجيا، قامت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)أيضاً بالتوسع في برنامجها We Power Tech العالمي إلى المنطقة، حيث يقدم فعاليات ودورات تدريبية مجانية لدعم تطوير مهارات التكنولوجيا للمرأة في منطقة الشرق الأوسط.

ويقدم برنامجا AWS Educate وAWS Academy للطلبة والمعلمين مصادر مجانية لتسريع عمليات التعلم المرتبطة بالحوسبة السحابية وإعداد وتأهيل طلاب منطقة الشرق الأوسط اليوم لوظائف المستقبل.

تطوير ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط

لمساعدة الجيل القادم من الشركات في منطقة الشرق الأوسط على تحقيق النمو، تدعم AWS الشركات الناشئة في مختلف أنحاء المنطقة من خلال برنامج AWS Activate . وذلك من خلال العمل مع المسرعات والمستثمرين والحاضنات والمؤسسات الحكومية، يقدم برنامج AWS Activate الموارد اللازمة بما في ذلك من الأرصدة الترويجية والدعم الفني والدورات التدريبية لمساعدة الشركات الناشئة في تأسيس أعمالها على سحابة AWS والتوسع العالمي. وتعمل أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الشرق الأوسط مع مؤسسات مثل 500 startups ومنطقة 2071 في أبوظبي وبرنامج "بادر" في المملكة العربية السعودية وبيكو كابيتال ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين و Flat6Labs وHive و MEVP وOasis 500 و Seed Stars وStartupbootcamp و Techstars وغيرها الكثير،