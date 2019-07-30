تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن هاتف Galaxy Note10 باللون الوردي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر سلسلة هواتف Galaxy Note10 في جذب الأضواء إليها في ترقب لإنطلاق مؤتمر سامسونج في 7 من أغسطس، وفي أحدث التسريبات المصورة التي نشرت اليوم كشف عن إختيار جديد بلون وردي في الألوان المتاحة لاحقاً لهاتف Galaxy Note10.
تتوالى التسريبات التي تكشف عن تفاصيل أكثر لمواصفات هواتف Galaxy Note10 وGalaxy Note10 Plus القادمة، حيث أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لإطلاق ثلاثة إختيارات في ألوان هواتف Note 10، تشمل اللون الأسود، الفضي، إلى جانب الأبيض، ومن جديد اليوم تأتي تسريبات مصورة لتكشف عن إختيار جديد في الألوان المتاحة للهاتف.
ولقد أشار التقرير الذي جاء مع التسريبات المصورة إلى أن اللون الوردي لهواتف Galaxy Note10 سيقتصر على بعض الأسواق وبعض المناطق التي ستحدد من سامسونج.
من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم ايضاً نماذج مميزة باللون الأزرق والأخضر في بعض الأسواق، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح على خطط سامسونج القادمة عند إطلاق هواتف Galaxy Note10 في الأسواق المختلفة.
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