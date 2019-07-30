جوجل تطرح أندرويد أوتو المعاد تصميمه

بدأت شركة جوجل اليوم طرح تطبيق أندرويد أوتو (Android Auto) المعاد تصميمه، وفي حال كانت سيارتك تدعم أندرويد أوتو، فستبدأ في رؤية التصميم الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت جوجل قد أطلقت في شهر مارس 2015 تطبيق أندرويد أوتو، وهو تطبيق محمول يجلب ميزات من جهاز أندرويد إلى وحدة الترفيه في سيارتك.

ويعد تطبيق أندرويد أوتو منفصلًا عن (Android Automotive OS)، وهو نظام التشغيل المصمم للعمل في السيارة.

وتوسع تطبيق أندرويد أوتو منذ إطلاقه، بحيث يدعم أكثر من 500 طراز سيارة من 50 علامة تجارية مختلفة.

وعرضت جوجل تطبيق أندرويد أوتو المعاد تصميمه لأول مرة في شهر مايو، أي قبل يوم واحد من مؤتمر مطوري الشركة السنوي (Google I/O 2019).

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وقالت جوجل في شهر مايو: إن الواجهة الجديدة لتطبيق أندرويد أوتو تهدف إلى مساعدتك في السير على الطريق بشكل أسرع، وإظهار المزيد من المعلومات المفيدة في لمحة، وتبسيط المهام الشائعة أثناء القيادة.

ويظهر ذلك بوضوح عند بدء تشغيل سيارتك، حيث يواصل أندرويد أوتو تشغيل الوسائط الخاصة بك، ويعرض تطبيق الملاحة الذي تختاره، وفي حال تواجد قائمة انتظار على الهاتف، فسيحصل تطبيق أندرويد أوتو على الاتجاهات تلقائيًا ويبدأ بتوجيهك.

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ويفتح الزر الأيسر السفلي لانشر التطبيق، حيث ستجد تطبيقاتك الأكثر شيوعًا في الصف العلوي، كما تحتوي العديد من الأيقونات على شارة مساعد جوجل، بحيث يمكن النقر على الأيقونة لجعل المساعد يخبرك بتقويمك، أو يقدم لك تقرير الطقس، أو يقرأ الأخبار.

وفي حال أردت الانتقال إلى مكان جديد، فما عليك سوى النقر على الموقع المقترح أو القول: يا جوجل، ويعرض لك شريط التنقل الجديد الاتجاهات خطوة بخطوة.

ويسمح لك بالتحكم في تطبيقات متعددة أو إرجاع ملف البودكاست إلى البداية أو تلقي مكالمات واردة على شاشة واحدة، كما يتيح لك التحكم في تطبيقاتك، بما في ذلك تلك التي تعمل في الخلفية، بنقرة واحدة.

ويعرض مركز الإشعارات الجديد المكالمات والرسائل والتنبيهات الحديثة، بحيث يمكنك اختيار المشاهدة والاستماع والرد عندما يكون ذلك مناسبًا وآمنًا.

ويوجد في أسفل اليمين زر جديد للإشعارات لجميع مكالماتك ورسائلك وتنبيهاتك الحديثة، ويمكنك الضغط لفترة طويلة على زر الميكروفون على عجلة القيادة، أو النقر على زر الميكروفون على الشاشة لتشغيل مساعد جوجل.

ويمكن لمساعد جوجل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل وقراءة الإشعارات، كما يمكن أن تتوافق لوحة ألوان أندرويد أوتو مع التصميم الداخلي لسيارتك.

وحصل أندرويد أوتو على الوضع الداكن، إلى جانب خطوط أسهل في القراءة، مما يساعد على تحسين الرؤية، وإذا كان لديك سيارة ذات شاشة أوسع، فإن أندرويد أوتو يعمل الآن على زيادة مساحة العرض لإظهار المزيد من المعلومات.