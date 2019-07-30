شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكتشف ثغرات أمنية بهواتف أيفون.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت مجموعة من باحثى أمان جوجل على 6 ثغرات أمنية بنظام التشغيل iOS الخاص بهواتف أيفون، من ضمنها واحدة لم تقم شركة أبل بتصحيحها بعد.

ونقلا عن موقع "The verge" الأمريكى فإن الثغرات تم اكتشافها من قبل اثنين من الباحثين هما "ناتالى سيلفانوفيتش وصموئيل جروس"، ضمن مشروع Google Project Zero، و5 منها مصححة بتحديث نظام التشغيل iOS 12.4 الأسبوع الماضى، والذى تضمن عدة إصلاحات أمنية، فيما بقيت واحدة من هذه الثغرات بدون تصحيح.

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وبحسب الباحثين فإن جميع نقاط الضعف التى اكتشفها الباحثين "بلا تفاعل"، مما يعنى أنه يمكن تشغيلها دون أى تدخل من المستخدم.

وأشار الباحثون إلى أنه توجد ثغرات أمنية فى iMessage، حيث تعتمد 4 من هذه الثغرات على قيام أحد المهاجمين بإرسال رسالة تحتوى على تعليمات برمجية ضارة إلى هاتف غير مرتبط به ويمكن تنفيذه بمجرد قيام المستخدم بفتح الرسالة، فيما تعتمد الاثنتان المتبقيتان على استغلال الذاكرة.

وتم نشر تفاصيل الأخطاء الخمسة التى تم تصحيحها عبر الإنترنت، ولكن سيبقى الخطأ الأخير سرى إلى أن تتمكن أبل من معالجتها، وإذا لم تقم بتحديث جهاز أيفون الخاص بك إلى نظام التشغيل iOS 12.4، فقد يكون الوقت مناسبًا الآن لذلك لتجنب تلك الثغرات.