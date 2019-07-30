شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع بيزنس انسايدر يكشف تعاون هواوى مع جوجل عام 2015.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون العلاقات بين جوجل و"هواوى" أعمق مما كان معروفا من قبل، حيث ظهرت تقارير جديدة تكشف عن شكل العلاقة التى بدأت بين الشركتين منذ عام 2015 ونشرها موقع "بيزنس انسايدر".

وورد فى التقرير أن جوجل استضافت ما يقرب من 100 من مهندسى هواوى فى مقر Googleplex الشهير داخل سيليكون فالى، وأعطتهم معملا خاصا، كما عمل مهندسو "جوجل" جنبا إلى جنب مع فريق "هواوى" لتطوير أحد أجهزتها، وأفادت مصادر خاصة أن موظفى الشركتين أصبحوا قريبين لدرجة أنهم كانوا يتناولون العشاء يوميا مع بعضهم البعض.

Advertisements

وقال أحد مهندسى "هواوى" الذى عمل فى المشروع داخل Googleplex أن مهندسى الشركة الصينية تعلموا الكثير من نظرائهم فى جوجل، وهو ما ساعدهم فى إنتاج هواتف أفضل بعد ذلك.

ورفضت "جوجل" و "هواوى" التعليق على هذا التقرير، وهو يضع "جوجل" تحت المجهر أكثر، مع تأكيد شكوك الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" حول العلاقة غير الواضحة بين العملاق الأمريكى بهواوى.