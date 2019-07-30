تكنولوجيا: هواوي تعلن عن إيرادات بقيمة 58 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن تقريرها المالي للنصف الأول من 2019، الذي سجلت فيه الشركة إيرادات بقيمة 58 مليار دولار، مع إنخفاض في هامش الربح من نسبة 14% في العام الماضي إلى 8.7% في النصف الأول من 2019.

واجهت شركة هواوي الكثير من التحديات خلال هذا العام مع بدء الحظر الأمريكي والقيود التي فرضت على الشركة من الإدارة الأمريكية، وقد أعلنت هواوي بالفعل عن التقرير المالي للنصف الأول من 2019، حيث حققت الشركة إيرادات بقيمة 58 مليار دولار بزيادة سنوية بنسبة 23.2%.

ولقد أكدت شركة هواوي في إعلانها عن التقرير المالي عن وصول مبيعات الشركة من الهواتف الذكية إلى 118 مليون وحدة، أي بزيادة بنسبة 24% عن النصف الأول من عام 2018.

من جانب أخر حققت هواوي هامش ربح 8.7% وهي نسبة منخفضة عن هامش الربح الذي سجلته الشركة في النصف الأول من 2018 والذي جاء بنسبة 14%.

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ويكشف التقرير المالي لشركة هواوي عن تباطوء في مبيعات الشركة عن العام الماضي بعد الحظر الأمريكي الذي بدأ في شهر مايو، كما أدت تداعيات هذا الحظر إلى تسريح مئات الموظفين في فرع الشركة الخاص بالأبحاث Futurewei، وذلك نتيجة لإنخفاض هامش الربح عن العام الماضي.

من جانب أخر أكد Kevin Ho على إنتعاش مبيعات هواوي من الهواتف الذكية بدءاً من شهر يونيو، كما أكد على إستمرار الشركة في الإستثمار بقيمة 17.4 مليار دولار في قطاع الأبحاث والتطوير، ومن المتوقع أن تدفع سلسلة Mate 30 القادمة مبيعات هواوي خلال النصف الثاني من 2019 وبداية 2020.

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