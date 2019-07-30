تكنولوجيا: الشركة المالكة لـ TikTok تؤكد أنها تخطط لإنتاج هاتف ذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ByteDance، الشركة الأم لتطبيق TikTok، أنها تخطط لإنتاج هاتف ذكي بعد عقد صفقة مع شركة Smartisan الصينية في وقت سابق من هذا العام، إذ حصلت الشركة على عددًا من براءات الاختراع والموظفين.

لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، ولكن وفقًا لرويترز، قام متحدث باسم الشركة بوصف الهاتف بأنه “امتدادًا لخطط شركة Smartisan السابقة، بهدف تلبية احتياجات قاعدة مستخدم Smartisan القديمة.”

وحسب ادعاء مجلة Caijing الصينية، فإن Wu Dezhou، المسئول التنفيذي السابق لشركة Smartisan، هو من يقود هذا المشروع الذي بدأ منذ سبعة أشهر.

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ومن المحتمل ألا يخرج هذا الهاتف الذكي خارج الصين، وذلك بالنظر إلى أن شركة Smartisan مخصصة لداخل الصين فقط. ومع ذلك، فإن شركة ByteDance تهدف إلى التوسع إلى ما هو أبعد من مجرد تطبيق فيديو، حيث أنها تسعي دائمًا للانتشار والتطوير والتنافس.

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