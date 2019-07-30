MediaTek تزيح الستار رسميًا عن سلسلة معالجات MediaTek Helio G90 من أجل هواتف الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة MediaTek رسميًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن المعالجين MediaTek Helio G90 و MediaTek Helio G90T المصممين في الأساس للهواتف الذكية الموجهة للاعبين. هذه المعالجات الجديدة تضم ثمانية أنوية في المجموع، ستة أنوية من فئة Cortex-A55s ونواتين من فئة Cortex-A76، كما أنها تضم معالج الرسوميات Mali-G76. يتم تصنيع كل من MediaTek Helio G90 و MediaTek Helio G90T من قبل شركة TSMC بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر مع العلم بأن ترددهما يبلغ 2.05GHz. وعلاوة على ذلك، فهذين المعالجين يدعمان ما يصل إلى 10GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

من أبرز الميزات في هذين المعالجين الجديدين نجد تقنية HyperEngine الجديدة التي توفر الدعم لمجموعة من الوظائف التي من شأنها تحسين تجربة اللعب الكلية. وأهمها محرك الشبكات الذي يمكنه تلقائيًا الجمع بين إتصال WiFi و LTE لزيادة قوة الإشارة.

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الميزة الرئيسية الأخرى في معالجات MediaTek الجديدة تشمل دعم Dual WiFi والذي يسمح لجهاز واحد بالإتصال في نفس الوقت بإثنين من أجهزة التوجيه ( روتر ) من أجل الحصول على إتصال أكثر موثوقية وتقليل سرعة الإستجابة. ودعم HDR10 وتحسين سرعة إستجابة الشاشة للمس هي أيضًا من بين الميزات المتاحة في هذه المعالجات الجديدة والتي من شأنها تجربة اللعب على الهواتف الذكية.

تهدف شركة MediaTek بوضوح إلى إيجاد موطئ قدم قوي لها في سوق هواتف الألعاب المتنامي من خلال توفير معالجات منافسة لمعالجات كوالكوم بأسعار معقولة. ألمحت الشركة إلى أن سلسلة معالجات MediaTek Helio G90 الجديدة ستظهر لأول مرة على هاتف ذكي من صنع شركة Xiaomi في الهند قريبًا.