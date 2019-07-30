شركة LG تُعلن عن إنخفاض أخر في مبيعات الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - ربع آخر، نتيجة أخرى مخيبة للآمال لقسم الأجهزة المحمولة في شركة LG. قامت الشركة الكورية الجنوبية للتو بنشر تقريرها المالي للأشهر الثلاثة الماضية، وقالت الشركة أن المبيعات إنخفضت بنسبة 23.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. على الأقل، هي إرتفعت بالمقارنة مع الربع السابق، ولكن سبب النتائج السيئة هم المنافسون من الصين الذين يقومون بطرح هواتفهم الذكية في السوق بأسعار عدوانية.

وبلغة الأرقام، بلغت عائدات قسم الأجهزة المحمولة في الشركة في الربع الثاني من هذا العام ما يعادل 1.38 مليار دولار أمريكي، في بلغت الخسائر التشغيلية 268.4 مليون دولار أمريكي بسبب إرتفاع إستثمارات الشركة في الجانب التسويقي لدعم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة. بدأت الشركة الكورية الجنوبية أيضًا في نقل خطوط إنتاج هواتفها الذكية إلى فيتنام، وهو ما يمثل نفقات كبيرة إضافية بين شهري أبريل ويونيو.

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التوقعات غير موجودة، ولكن شركة LG لا تزال إيجابية وتتوقع جلب المزيد من الهواتف الذكية التنافسية إلى السوق، والطلب المتزايد على منتجات 5G لتحسين الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من هذا العام.

كشفت النتائج المالية الإجمالية لشركة LG عن إرتفاع مبيعات الشركة بنسبة 4.1 في المئة، في حين بلغ النمو على مستوى الإيرادات التشغيلية 15.4 في المئة. نجاح قسم الأجهزة المنزلية والحلول التجارية لم يتمكن من تعويض الدخل الصغير لقسم منتجات الترفيه المنزلي وخسائر قسم مكونات السيارات وقسم الأجهزة المحمولة وأجهزة الإتصال.