صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة احتراف برامج مايكروسوفت أوفيس 

حزمة مايكروسوفت أوفيس A to Z Microsoft Office Bundle

عدد الدورات: 8

عدد الدروس: 64

المدة: 39 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع أدوات ذكاء الأعمال Power BI – سواء على إصدارات سطح المكتب أو تطبيقات الهواتف – لتسهيل التعامل مع البيانات وتحليلها، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام Access لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة، ومعالجتها، وكيفية إنشاء عروض تقديمية جذابة تعتمد على البيانات باستخدام كل من Excel، وPowerPoint، وكيفية التعامل مع Pivot Tables، وVlookup، وMacros، وغير ذلك الكثير.



مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1592 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

لا شك أن المنافسة على الوظائف في سوق العمل اليوم أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه سابقًا، ولتكون المرشح الفائز بالوظيفة التي تحلم بها ستحتاج إلى إظهار مهاراتك المكتبية وقدرتك على التعاون مع أعضاء فريق العمل، وكما تعلم فإن حزمة برامج (مايكروسوفت أوفيس) Microsoft Office تعتبر من المهارات الأساسية التي تتطلب معظم الوظائف إتقانها، حيث إنها من أكثر برامج الإنتاجية انتشارًا في كل مكان

سواء كنت مبتدئًا في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس أو لديك الخبرة ولكن تتطلع لتطوير مهاراتك، يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية A to Z Microsoft Office Bundle؛ التي تقدم لك شرحًا شاملاً للبرامج والأدوات الأكثر شيوعًا من مايكروسوفت مع خصم يصل إلى 98% من سعرها المعتاد.

يصل سعر هذه الحزمة عادة إلى 1592 دورلارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تضم هذه الحزمة 8 دورات، وما يصل إلى 64 درسًا، مقسمة على 39 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى الوصول مدى الحياة للمحتوى، لمساعدتك في تطوير مهاراتك في برامج: مايكروسوفت وورد، وأكسل، وباوربوينت، وMicrosoft Access، وMicrosoft Power BI، و(أوتلوك) Outlook.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع أدوات ذكاء الأعمال Power BI، وهي خدمة تحليلات تجارية تقدم رؤى دقيقة لتمكينك من اتخاذ قرارات سريعة، بالإضافة إلى تسهيل التعامل مع البيانات وتحليلها، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع الزملاء.

كما ستتعلم كيفية استخدام برمجة VBA لأتمتة توزيع ملفات (أكسل) Excel عن طريق إرسالها كمرفقات بالبريد الإلكتروني، وكيفية استخدام Access لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة، ومعالجتها، وكيفية إنشاء عروض تقديمية جذابة تعتمد على البيانات باستخدام كل من Excel و(باوربوينت)PowerPoint.

ستحصل أيضًا على تدريب متقدم في (الجداول المحورية) Pivot Tables – التي تعتبر من أهم ميزات مايكروسوفت إكسل، وVlookup، وMacros، وكذلك ستتعلم إجراء العمليات الحسابية، واستخدام الدوال والصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمخططات، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Power BI Essentials

Access To Excel To Outlook: Email Excel And Access PDF Reports

Microsoft Access Master Class: Beginner To Advanced

PowerPoint And Excel Fusion

PowerPoint Design

Microsoft Word Bootcamp: Zero To Hero Training

Advanced Microsoft Excel Master Class

Microsoft Excel Master Class

الحصول على الصفقة: من هنا.