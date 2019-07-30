جوجل تكتشف عدة ثغرات أمنية في آيفون

اكتشف باحثو أمان جوجل ما مجموعه ست نقاط ضعف في نظام التشغيل آي أو إس (iOS) التابع لشركة آبل، واحدة منها لم تقم شركة آبل بتصحيحها بعد.

وذكر التقرير أن نقاط الضعف قد اكتشفت من قبل اثنين من الباحثين في فريق البحث عن الأخطاء في جوجل المسمى (Project Zero).

وصححت آبل خمس نقاط ضعف عبر تحديث نظام التشغيل (iOS 12.4) الصادر في الأسبوع الماضي، والذي تضمن عدة إصلاحات أمنية.

وبحسب جوجل، فإن نقاط الضعف المكتشفة من نوع “بدون تفاعل”، مما يعني أنها قابلة للتشغيل دون أي تدخل من المستخدم، وأنها تستغل ثغرة أمنية في تطبيق (iMessage).

وتعتمد أربع نقاط ضعف، بما في ذلك تلك التي لم تصححها آبل بعد، على إرسال أحد المهاجمين رسالة تحتوي على تعليمات برمجية ضارة إلى هاتف غير حاصل على التصحيح، ويمكن للمهاجم تنفيذ التعليمات البرمجية بمجرد فتح المستخدم للرسالة، فيما تعتمد نقطتا الضعف المتبقيان على استغلال الذاكرة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وتحمل نقاط الضعف أسماء: (CVE-2019-8641)؛ و (CVE-2019-8647)؛ و (CVE-2019-8660)؛ و (CVE-2019-8662)؛ و (CVE-2019-8624)؛ و (CVE-2019-8646).

ونشر فريق جوجل الأمني تفاصيل نقاط الضعف الخمس التي صححتها آبل، مع بقاء تفاصيل النقطة الأمنية غير المصححة بعد سرية إلى أن تتمكن آبل من معالجتها.

ويستضيف فريق جوجل الأمني حديثًا عن هجمات آيفون من نوع “بدون تفاعل” في مؤتمر (Black Hat) الأمني الذي سيعقد الأسبوع المقبل في لاس فيجاس.

ويبدو أن مستخدمي آيفون محظوظون لأن هذه الثغرات الأمنية قد اكتشفها باحثون أمنيون ليسوا مهتمين باستغلالها لمصلحتهم الخاصة، إذ لا تقدر قيمة هذه الأخطاء بثمن بالنسبة لمصنعي أدوات اعتراض وبرامج المراقبة.

ويشير مخطط صادر عن شركة (Zerodium) إلى أن نقاط الضعف هذه تقدر قيمتها بمليون دولار لكل منها قبل أن تتمكن آبل من تصحيحها، لكن جوجل قدمت خدمة لمستخدمي آي أو إس في جميع أنحاء العالم من خلال الكشف عن هذه الأخطاء لآبل.