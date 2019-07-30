إليكم هاتف Honor 20 Pro الذي طال انتظاره لهذا الموسم

أعلنت هونر (Honor)، العلامة الإلكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، اليوم عن توفر هاتف Honor 20 Pro الذي طال انتظاره للشراء.

وسيكون الهاتف متوفراً بلون فانتوم بلاك وفانتوم بلو، على أن يبدأ البيع بشكل رسمي بتاريخ 2 أغسطس في كافة منافذ البيع بسعر 1999 درهمًا إماراتيًا.

ومن المتوقع أن يخلق هاتف Honor 20 Pro ضجة كبيرة في المنطقة بفضل قدرات الكاميرا، والتي حصدت تقييم 111 نقطة من منصة (DxOMark) لتقييم كاميرات الهواتف.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا: نعيش اليوم في عالم رقمي بجدارة ودائم الاتصال، حيث يعد هاتفك الذكي بوابتك الرئيسية لعالم من الاحتمالات الغير متناهية.

وأضاف “أعيد تصميم كاميرا الهاتف الذكي في Honor 20 Pro بطرق لم تكن ممكنة قبل عقد من الزمن، مما يسمح للمصورين المحترفين وغيرهم من عشاق التصوير التعبير عن إبداعاتهم وتصوير لحظات حياتهم بوضوح وتفاصيل جميلة حتى في البيئة ذات الإضاءة المنخفضة.

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تجربة تصوير متطورة

أصبح هاتف Honor 20 Pro بفضل التقييم الذي حققه منافساً مباشراً لغيره من الهواتف الذكية الشهيرة، ويعزى هذا الإنجاز إلى سعي الشركة للابتكار وتقديم الأفضل.

ويجسد هاتف Honor 20 Pro، كونه الإضافة الأحدث لسلسلة (Honor N)، قمة الابتكار ويعزز ريادة العلامة في تصميم الهواتف الذكية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها العلامة جهازاً رائداً مزوداً بنظام كاميرا (Sony IMX586) الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة الكاميرا الأوسع في المجال بحجم f/1.4.

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وحصل الهاتف في تحديثه الجديد على معيار الأيزو بحساسية الصور، والذي يوفر تجربة تصوير رائعة في الإضاءة المنخفضة.

تصميم رائع

يعيد هاتف Honor 20 Pro تعريف تجربة المستخدم لأنه أصبح المنتج الأول في تاريخ علامة هونر الذي يقدم أول غلاف زجاجي ثلاثي الأبعاد في العالم مصمم بتقنية الشبكة الثلاثية الأبعاد الأولى في المجال، التي تسمح بمرور الضوء عبر الزجاج الخلفي وانعكاسه وتوزعه في جميع الاتجاهات.

وينتج عن ذلك تأثير بصري ساحر يميز Honor 20 Pro عن غيره من الهواتف الذكية التي سبقته.

تجربة شاملة

يوفر هاتف Honor 20 Pro لمستخدميه تجربة بمنتهى الذكاء بفضل برامجه المتطورة وقطعه ذات الجودة العالية.

ويتميز الهاتف بمعالج (Kirin 980) المصنع وفق تقنية 7 نانومتر المدعم بالذكاء الاصطناعي، وهو المحرك الرئيسي لسرعة الهاتف وأدائه المتطور.

كما أنه مزود ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الاستخدام المتواصل طوال اليوم، بينما توفر سعته التخزينية الكبيرة التي تبلغ 256 جيجابايت المساحة الكافية لتلبية المتطلبات القصوى.

ويتمتع أيضاً بوحدة معالجة الرسوميات (Turbo 3.0) الرائدة في المجال، والتي تعزز إمكانات ألعاب الجهاز عبر تزويد المستخدمين بتجربة بصرية غامرة، بالإضافة إلى نظام صوت (Virtual 9.1) الذي يدعم معظم السماعات السلكية واللاسلكية مما يتيح تجربة صوتية أكثر غنى وكفاءة.

وتعد الحملة التي تحمل عنوان “أناقة استثنائية” المستخدمين بتجربة تصوير تمكنهم من التقاط اللحظات السحرية بتفاصيل واضحة في السيناريوهات اليومية ليستفيدوا من قدرات العدسات لأقصى حد وليحتفظوا بلحظاتهم المتميزة.