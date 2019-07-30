شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تلقى القبض على مخترق البنك الأمريكى “Capital One” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الولايات المتحدة من إلقاء القبض على المخترق المشتبه به وراء الاختراق المصرفى لـ Capital One والذى أثر على بيانات ما يصل إلى 106 ملايين شخص فى الولايات المتحدة وكندا، ، وفقًا لملفات المحكمة المقدمة من المدعين الفيدراليين.

ونقلاً عن موقع "بيزنس إنسايدر"، كشفت Capital One فإن الاختراق وقع فى 22 مارس و 23 مارس، وأثر على 100 مليون شخص فى الولايات المتحدة و6 ملايين آخرين فى كندا، وقد كشفت شكوى قدمت يوم الاثنين فى سياتل بواشنطن أن الجانى المزعوم هى بايج تومبسون، مهندسة البرمجيات السابقة لشركة Amazon Web Services.

وقد عثر "جويل مارتيني"، مفوض من مكتب التحقيقات الفيدرالية، على الاسم الكامل لطومسون على GitHub، ثم وجد مارتينى أن طومسون أنشأت مجموعة Meetup تحت اسمها المستعار المفضل على الإنترنت، حيث تباهت عليه طومسون بالاختراق.