شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا تهدف لتعزيز خبرتها فى مجال الرحلات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وكالة الفضاء الإيطالية ASI مبادرة جديدة لتعزيز خبرة إيطاليا فى مجال الفضاء من خلال الاستفادة من الشركات المحلية فى بناء مركبة فضائية تساند البرامج الأوروبية.

وبحسب موقع spacenews فقال رئيس وكالة الفضاء الإيطالية، جورجيو ساكوكيا، إن عقد القمر الصناعى Ital-GovSatCom الذى تم الإعلان عنه فى 23 يوليو، أطلق مبادرة لإنشاء “Mirror Programme”، حيث تقدم إيطاليا مركباتها الفضائية الإضافية للبرامج التى تقودها المفوضية الأوروبية.

وكلفت وكالة الفضاء الإيطالية، بقيادة مجموعة من الشركات المحلية لبناء Ital-GovSatCom، وهو قمر اتصالات كجزء من برنامج الاتصالات عن طريق القمر الصناعى الحكومية للمفوضية الأوروبية.

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وقال ساكوكيا فى مقابلة: "إن مناسبة Ital-GovSatCom هى الأولى من سلسلة محتملة ستستخدم تلك الموارد من إيطاليا التى ستعكس المبادرات على المستوى الأوروبى".

وترغب ASI أيضًا فى إطلاق Ital-GovSatCom على صاروخ Vega، وتحديداً Vega C الحديث، بعد أن أصبح القمر الصناعى جاهزًا بعد خمس سنوات من الآن وسوف تستخدم الدفع الكهربائى.

وسيؤدى استخدام الدفع الكهربائى إلى تحسين وزن القمر الصناعى بحيث يتناسب مع Vega C، على الرغم من أن القمر الصناعى الذى يبلغ وزنه 2500 كيلوجرام سيتطلب مزيدًا من الوقت لاستكمال رفع المدار.