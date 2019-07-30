تكنولوجيا: تحديث Galaxy A80 يجلب ميزة التركيز التلقائي في الكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في دفع تحديث جديد لبرمجيات هاتف Galaxy A80 تقدم من خلاله ميزة التركيز التلقاتي في الكاميرة الأمامية.

كشفت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy A80 خلال شهر أبريل الماضي، والذي جاء بتصميم لا يضم كاميرة أمامية، إلا أنه يضم كاميرة خلفية بمستشعر 48 ميجا بيكسل قابلة للتدوير ودعم المستخدم في تصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

إلا أن مستشعر الهاتف المميز بدقة 48 ميجا بيكسل عمل على غلق ميزة التركيز التلقائي عند مسافة محددة عند بدء تصوير السيلفي، واليوم تقدم سامسونج معالجة لهذه المشكلة من خلال تحديث جديد لبرمجيات الهاتف يدعم فتح تقنية التركيز التلقائي عند تصوير السيلفي.

Advertisements

أيضاً إلى جانب هذه الميزة يجلب تحديث Galaxy A80 تصحيح الأخطاء وتحديث لبرمجيات الحماية والآمان، مع تحسينات في إستقرار الكاميرة.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث الجديد للمستخدمين بحجم 400 ميجا بايت، كما يأتي بإصدار رقم A805FXXU2ASG7، حيث من المقرر أن يصل التحديث للمستخدمين أو يمكن تثبيته عبر صفحة Smart Switch software من سامسونج.

المصدر

اعلان

