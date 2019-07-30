المراهق Kyle Giersdorf يفوز بـ 3 ملايين دولار أمريكي بعد فوزه ببطولة العالم في لعبة Fortnite

فاطمة أيت طالب - دبي - بالعودة إلى أيام ألعاب الحاسوب، كان الجميع يشجع على مزاولة الرياضات الفعلية، بينما كان يتم الترويج لألعاب الفيديو على أنها من دون مستقبل. ومع ذلك، بالمضي قدمًا سريعًا إلى اليوم، فقد تغيرت هذه النظرة بشكل كبير. خُذ المراهق Kyle “Bugha” Giersdorf على سبيل المثال، فهذا المراهق الذي يبلغ من العمر 16 عامًا حصل للتو على 3 ملايين دولار أمريكي بعد فوزه بأول بطولة للعالم في لعبة Fortnite.
لا شك أن هذا مبلغ ضخم ويُظهر فقط مدى ضخامة عالم الرياضات الإلكترونية، ومدى الإهتمام الذي تحظى به ليتم إستثمار هذه الأموال الضخمة فيها. بلغ مجموع جوائز مسابقة كأس العالم في لعبة Fortnite نحو 30 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل قيمة جوائز بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات FIFA Women World Cup التقليدية.
وكما أوضح موقع Engadget، فقد حصل Kyle “Bugha” Giersdorf على أموال أكثر مما مما فعله بعض الرياضيين المشهورين عندما فازوا ببعض الجوائز الكبرى، مثل أسطورة الجولف Tiger Woods الذي كسب 2.07 مليون دولار أمريكي عندما فاز بلقبه الرئيسي الخامس عشر. يبدو أن لعبة Fortnite تسير في الطريق الصحيح للحصول على واحدة من أكبر الجوائز من حيث القيمة، على الرغم من أن بطولة Dota 2 The International لا تزال في المقدمة، حيث فازت الفرق الفائزة بجوائز نقدية بقيمة 11.2 مليون دولار أمريكي.
لقد رأينا أيضًا كيف تعترف بعض المؤسسات التعليمية بأن تكون جيدًا في ألعاب الفيديو، وأنها مهارة تستحق منحة دراسية، لدرجة أننا نشاهد فعليًا بعض الآباء يستأجرون مدرسين لمساعدة أبنائهم على التحسن في لعبة Fortnite.
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