جوجل كانت تعمل مع Huawei على مكبر ذكي للصوت، ولكن تم إلغاؤه الآن للسبب المعهود

فاطمة أيت طالب - دبي - جوجل لديها مجموعة من مكبرات الصوت الذكية تحت علامتها التجارية Google Home. ومع ذلك، يبدو أنه كان لدى شركة جوجل مكبر ذكي آخر للصوت تعمل على تطويره بالتعاون مع شركة Huawei، ولكن يبدو أنه تم الآن إلغاء هذه الخطط بعد أن تم إدراج شركة Huawei في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Information، وهو التقرير الذي يقول بأن شركة جوجل كانت تعمل بالفعل على تطوير مكبر ذكي للصوت مع شركة Huawei منذ عام تقريبًا، وهو مكبر الصوت الذكي الذي كان من المفترض أن يضم المساعد الرقمي Google Assistant. ليس من المستغرب أن تعمل الشركتان معًا على مكبر الصوت الذكي هذا، وخاصة أن كلا الشركتين تربطهما علاقة وثيقة.

في الماضي، عملت Huawei و Google معًا على منتجات أخرى، مثل الهاتف Nexus 6P. ومن غير الواضح حتى الآن ما هي الميزات التي كان سيمتاز بها مكبر الصوت الذكي هذا وكيف سيميز نفسه عن بقية مكبرات الصوت الذكية المتاحة في السوق اليوم. ومع ذلك، نظرًا إلى أنه تم إلغاؤه الآن، فيبدو أننا لن نعرف أبدًا.

Advertisements

يستمر التقرير ليضيف أن الشركتين تعملان معًا على كيفية لجعل هواتف Huawei الذكية متوافقة مع منصة Android Auto للسيارات. في غضون ذلك، تمكنت شركة Huawei من التخلص نوعًا ما من المشاكل التي تواجهها مع السلطات الأمريكية، فهذه الأخيرة بدأت الآن بالسماح للشركات الأمريكية بالتعامل مرة أخرى مع شركة Huawei، ولو كان ذلك بشروط.