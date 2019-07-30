الهاتف Galaxy A80 يتلقى تحديث جديد يجلب مع التركيز التلقائي لصور السلفي

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يكن لدى الهاتف Galaxy A80 الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي كاميرا في الواجهة الأمامية، فهو يستخدم الكاميرا الخلفية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل لإلتقاط صور السلفي وإجراء محادثات الفيديو. ومع ذلك، فهذه الكاميرا المتقدمة تقوم بقفل التركيز التلقائي في مسافة معينة عندما يتم إستخدامها ككاميرا أمامية. حسنًا، لإصلاح هذه المشكلة، قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد يوفر التركيز التلقائي للصور واللقطات الذاتية ( Selfies ).

وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، ويقوم بتحسين إستقرار الكاميرا، والبنية الأمنية للجهاز مع العلم بأن هذا التحديث يحمل البنية رقم A805FXXU2ASG7، ويبلغ حجمه 400 ميجابايت.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.