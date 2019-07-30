Lenovo تسجل براءات إختراع لهاتفين مع كاميرات في وحدات مستديرة

فاطمة أيت طالب - دبي - حسب موقع Tiger Mobiles، فقد حصلت شركة Lenovo للتو على إثنتين من براءات الإختراع، وجميع هذه البراءات تستعرض لنا هاتفين مع شاشات قابلة للسحب على غرار الهاتف Lenovo Z5 Pro الذي تم إطلاقه في العام الماضي، ولكن الإختلاف الواضح بين هذين الهاتفين والهاتف Lenovo Z5 Pro يكمن في تصميم الكاميرا الخلفية، فالهاتفين المجسدين في براءات الإختراع هذه يأتيان مع عدة كاميرات في وحدة دائرية تذكرنا بوحدة الكاميرا في هواتف Moto.

براءة الإختراع الأولى التي حصلت عليها شركة Lenovo مؤخرًا تستعرض لنا الهاتف مع أربع مكونات في الجزء المخفي أسفل الشاشة، وكاميرتين في الخلف إلى جانب الفلاش LED. ومن ناحية أخرى، تستعرض لنا براءة الإختراع الثانية هاتف مع خمسة عناصر في الجزء المخفي تحت الشاشة وثلاث كاميرات في الخلف جنبا إلى جنب مع فلاش LED مع العلم بأن الكاميرا الثالثة في هذا الهاتف ستكون على الأرجح من نوع Time OF Flight.





في الواقع، يتضح لنا من خلال براءات الإختراع هذه أن شركة Lenovo تحاول الجمع بين تصميم هواتفها الذكية وتصميم هواتف شركة موتورولا التابعة لها، فتصميم الواجهة الأمامية يذكرنا بهواتف Lenovo، في حين يذكرنا تصميم الواجهة الخلفية بهواتف موتورولا. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نرى الشركة الصينية تطبق هذا التصميم على أحد هواتفها الذكية مع العلم بأنه ليس هناك ما يضمن حدوث ذلك، فبراءات الإختراع لا تتحول دائمًا إلى منتجات فعلية.