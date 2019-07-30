شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السماء تشهد اثنين من الدش النيزكى الليلة بمعدل 30 شهاب فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيشهد كوكب الأرض حدثين فى ذات الوقت، إذ سيتزاحم على السماء اثنين من الدش النيزكى الليلة، ومن المتوقع أن يصل الأمر إلى تساقط 30 شهاب في الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يصل كلا من دش ألفا Capricornids النيزكى ودش دلتا الدلويات، إلى أقصى نشاط لهما، حيث بلغا ذروتهما هذا الأسبوع، وسيستمران في إنتاج الشهب المرئية حتى بداية الشهر المقبل.

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وتميل هذه الشهب إلى أن تكون باهتة نسبيًا، رغم أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 10 إلى 30 مرئيًا في السماء في الساعة.

كما أنه يستمر معدل الانخفاض إلى يوم 11 من شهر أغسطس المقبل، سيكون لدى المشاهدين في خطوط العرض الوسطى الشمالية أفضل فرصة لرؤية واحدة من هذه الكرات النارية، ولكن يمكن أن يشوه اكتمال القمر الكثير من المشهد.