شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى: على المواقع حماية المستخدمين من جمع فيس بوك لبياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة العدل فى الاتحاد الأوروبى مؤخرًا قرارًا قد يضع على عاتق مواقع الويب مسئولية انتهاكات الخصوصية الناشئة عن أى بيانات يتم إرسالها إلى فيس بوك.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فينص الحكم على أنه نظرًا لأن أزرار الإعجابات على فيس بوك تنقل البيانات الخاصة تلقائيًا إلى المنصة، يجب أن تضمن الأزرار التى تستضيف موقع الويب حصولها على موافقة كاملة من مستخدميها.

وليس من الواضح تمامًا بنسبة 100٪ ماهية الآثار المباشرة لذلك، لكنه يعنى أن المواقع يجب أن تطلب موافقة المستخدمين على مشاركة بياناتهم فى فيس بوك، بالإضافة إلى نماذج موافقة ملفات تعريف الارتباط أو قانون GDPR الذى يتعين عليهم توقيعها، وهو ما من شأنه أن يوفر مزيدًا من المعلومات والخيارات للمستهلكين الذين قد لا يريدون أيًا من بياناتهم على الإطلاق أن تتوجه إلى شركة الإنترنت العملاقة.