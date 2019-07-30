شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكتشف 3 كواكب جديدة على بعد 73 سنة ضوئية.. من بينها كوكب يشبه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم العثور على ثلاثة كواكب جديدة تشبه الأرض على بعد 73 سنة ضوئية من الأرض، وذلك وفقا لما نقله موقع "ديلى ميل" عن وكالة ناسا الفضائية.

وتدورالثلاثة كواكب حول نجم قزم معروف باسم TOI-270، كما تعد من بين أصغر وأقرب الكواكب الخارجية والتى اكتشفها العلماء حتى الآن.

كما تحتوى هذه الكواكب على كوكب صخرى، يسمى بالأرض السوبر، وهو أكبر قليلا من كوكب الأرض جنبا إلى جانب مع اثنين من الكواكب الغازية، الأصغر من نبتون ولكنها ضعف حجم الأرض.





تم اكتشاف الثلاث كواكب باستخدام تليسكوب TESS الذى أطلقته ناسا عام 2018 لإيجاد عوالم جديدة حول النجوم المجاورة.

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ووصف الفيزيائى الفلكى "ماكسيميليان جونتر" من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الكواكب المكتشفة حديثا بأنها "الحلقة المفقودة" فهى لم تكن مكتشفه فى نظامنا الشمسى من قبل، إذ يوجد حول الشمس كواكب صخرية مثل الأرض والمريخ وعطارد والزهر، والكواكب الغازية العملاقة مثل كوكب المشترى ونبتون وزحل وأورانوس، ولكن لم يوجد شىء يكمن بين هذين النوعين.





وقال الدكتور "جونتر": "سيسمح لنا قريبا بدراسة هذه الكواكب الحديثة والتى هى بين الكواكب الصخرية الشبيهة بالأرض والكواكب الغازية الأصغر من نبتون، ويأمل الفريق فى تحديد ما إذا كانت الكواكب الصخرية مثل الأرض والعوالم الجليدية الضخمة تتطور على طول مسار الكون نفسه او من خلال عمليات مختلفة".

يعتقد العلماء أن الغلاف الجوي نفسه سميك للغاية وكثيف مما سيؤدي إلى إحداث تأثير شديد في الاحتباس الحراري ، مما يجعله مضيفًا غير محتمل للمياه والحياة، وهى فرصة جيدة لوجود المزيد من الكواكب فى نظام النجوم.





تصطف الكواكب الثلاثة المكتشفة حديثًا فيما يسميه علماء الفلك "سلسلة رنين" ، وهذا يعني أن نسبة مداراتها قريبة من الأعداد الصحيحة الكاملة - وتحديداً 3: 5 للزوج الداخلي و 2: 1 للزوج الخارجي.