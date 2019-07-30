شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Debra Lee أول عضوة أمريكية سمراء بمجلس إدارة تويتر تغادر الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنحت Debra Lee أول عضوة أمريكية من أصل أفريقى فى مجلس إدارة تويتر عن منصبها بعد 3 سنوات من العمل بموقع التغريدات.

وبحسب موقع TOI الهندى، كان انضمام Debra Lee هاما لتويتر خاصة فى ظل الاتهامات التى واجهتها الشركة، مثلها مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بعدم وجود تنوع كافٍ فيما يتعلق بالأعراق والأجناس المختلفة فى مجلس إدارتها، وعندما انضمت Lee إلى مجلس إدارة تويتر فى عام 2016، أثنى نشطاء الحقوق المدنية على قرارها.

ولا تزال الأسباب المحددة لمغادرة Lee من تويتر غير معلنة حتى الآن، لكن من المنتظر أن تكون Lee جزءًا من مجلس الإدارة فى شركة الاتصالات AT&T الرئيسية فى الولايات المتحدة، ونقلت CNET عن Lee قولها: "أعتقد أن تويتر له مستقبل مشرق وأتمنى لجاك دورسى والشركة بأكملها استمرار النجاح."