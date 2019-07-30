شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يعثرون على أول نجم هارب من الثقوب السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء نجمًا نجح فى الهروب من الثقوب السوداء بمجرة درب التبانة، رغم جاذبيتها الكبيرة، التى لا يمكن حتى للضوء الهروب منها، وهذا هو السبب فى أننا لا نستطيع مجرد النظر إلى سماء الليل و"رؤيتها".

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، نُشرت ورقة علمية تظهر اكتشاف نجم ضخم يحمل اسم S5-HVS1، والتى يتمتع بسرعة تصل إلى أربعة ملايين ميل فى الساعة تقريبًا، واكتشف الباحثون أن النجم ربما أمضى الـ 4.8 مليون سنة الماضية فى رحلة وحيدة عبر الفضاء بعد "ركله" من القوس A، وهو اسم الثقب الأسود الهائل لمجرتنا.

تم إجراء هذا "الاكتشاف الصدفى خلال مشروع أطلق عليه اسم المسح الطيفى الجنوبى Stellar Stream Spectroscopic، وقال الباحثون إن بياناتهم أثبتت أن النجم الهارب "يمكن تتبعه بشكل لا لبس فيه إلى مركز المجرة".

وطرحوا أيضًا نظرية تقترح أن النجم كان جزءًا من "نجم ثنائي"، وهو ما يعنى أن شمسين محبوستين فى مدار حول بعضهما البعض، وتم طردهما من هذا النظام أثناء التفاعل مع القوس A * .