تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض إختبارات كفاءة التصميم على أول الهواتف القابلة للطي FlexPai

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خضع هاتف FlexPai القابل للطي من شركة Royole لعدة إختبارات في مقطع فيديو نشر مؤخراً عبر Zack من JerryRigEverything، حيث كشف مقطع الفيديو عن الكثير من التفاصيل حول تصميم هذه الفئة من الهواتف.

في الوقت الذي يترقب فيه الكثير من المستخدمين وصول هاتف العملاق الكوري Galaxy Fold إلى الأسواق، إلا أنه لن يكون أول الإصدارات التي تتوفر بالفعل في الأسواق بتصميم قابل للطي، حيث أطلقت شركة Royole إصدار محدود من هاتفها القابل للطي FlexPai، والذي يظهر في مقطع الفيديو اليوم لإختبار كفاءة التصميم.

أطلقت شركة Royole هاتفها القابل للطي FlexPai بسعر 1300 دولار تقريباً، وقد كشفت الإختبارات التي أجريت على الهاتف في مقطع الفيديو، على أن التصميم المرن للشاشة معرض للخدش بشكل سريع نظراً لتصنيع الهاتف من البلاستيك المرن كبديل للزجاج.

أيضاً رغم دعم شاشة الهاتف بطبقة حماية إلا أنها لم تمنع تعرض الشاشة البلاسيتكية للتلف والخدش، من جانب أخر عند طي الهاتف بطريقة عكسية تعرضت الفواصل للكسر بالتأكيد، بينما لم تضرر الشاشة لبعض الوقت أيضاً لم يتأثر البيكسل أو خاصية اللمس في الشاشة.

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من جانب أخر عند الإستمرار في طي الشاشة بطريقة عكسية تضررت الشاشة في النهاية وتوقفت الإستجابة لخاصية اللمس في الشاشة، كما تضرر البيكسل أيضاً ليتوقف العرض في النهاية.

ولقد أكد Zack من JerryRigEverything على أن حتى مع هذه الإختبارات فإن FlexPai المميز بشاشة قابلة للطي إستمر لوقت أطول من المتوقع، ومن المتوقع أن يخضع هاتف العملاق الكوري Galaxy Fold لمثل هذه الإختبارات عند إطلاقه إلى الأسواق في شهر سبتمبر.

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