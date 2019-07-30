تكنولوجيا: NVIDIA تعلن عن أجهزة الكمبيوتر ومحطات العمل المحمولة من RTX Studio المصممة خصيصًا للمبدعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت NVIDIA اليوم عن إطلاق 10 أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من NVIDIA RTX Studio ومحطات عمل متنقلة من الدرجة المهنية سوف يتم اصدارها من قبل الشركاء المصنعين الرئيسيين، مما يوفر تتبعًا للأشعة في الوقت الفعلي، تقنيات الذكاء الأصطناعي المتطورة و تحرير مقاطع الفيديو فائقة الدقة إلى ال 40 مليون مصمم مبدع في العالم.

إلى 27 طرازًا – بما في ذلك 17 طرازًا RTX Studio تزيد عدد طرازاة Dell و HP و Lenovo و BOXXأحدث التصميمات

متوفرًا الآن. تعمل هذه الأجهزة المحمولة على تشغيل أكثر من 40 تطبيقًا إبداعيًا وتصميمًا قاموا بتشغيل

مما يمكّن عشرات الملايين من التصميمات من تسخير تتبع الأشعة و الذكاء الأصطناعي في سير العمل. “RTX On”

هذا الأسبوع في برامج من مجموعة متنوعة من بائعي البرامج المستقلين SIGGRAPH يتم عرض ميزات تقنية تتبع الأشعة في

بما في ذلك: Adobe و Autodesk و Blackmagic Design

أعلنت أنفيديا ايضًا عن توفر تحديثات NVIDIA Studio Driver ، والذي يوفر تحسينات لتطبيقات التصميم الإبداعية

الشائعة التي يتم تحديثها حول SIGGRAPH ، بما في ذلك OTOY Octane Render و Blender و Autodesk Arnold و Maxon Cinema 4D و Substance Painter by Adobe و Magi و VEGAS Pro.

أحدث إصدار من برنامج تشغيل Studio يضيف ميزة مطلوبة غالبًا – دعم ألوان 30 بت في تطبيقات OpenGL مثل

Adobe Photoshop و Premierلجميع وحدات معالجة الرسومات. مع هذه الميزة ، يمكن للمنشئين العمل مع صور HDR ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بدقة تامة ودون النطاقات التقليدية ذات الألوان 24 بت.

وقال جاسون بول ، المدير العام لبرامج GeForce والتكنولوجيا في “:NVIDIAأجهزة الكمبيوتر المحمولة RTX Studio ومحطات العمل المتنقلة تنتقل بسرعة إلى مركز الصناعات الإبداعية”. “لقد وضعوا تتبعًا للأشعة في الوقت الحقيقي ، تقنيات الذكاء الأصطناعي المتطورة، وتحرير متطور للفيديوهات بدقة عالية للغاية في متناول أيدي المبدعين ، مما يوفر إمكانات في عامل شكل متحرك كان يحتاج إلى استديو كامل.”

تشمل التكوينات الجديدة ، التي تتراوح من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الاستهلاكية مع وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX ™ 2060 إلى محطات العمل المحمولة ذات الجودة الاحترافية مع بطاقات Quadro RTX ™ 5000 ، ما يلي:

• يتمتع Lenovo Legion ™ Y740 Laptop Studio Edition ببطاقة الرسومات GeForce RTX 2080 داخل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحجم 17 و 15 بوصة ، والتي تتوفر لاحقًا هذا الخريف.

• تدعم محطات العمل المحمولة من Lenovo ThinkPad ™ P53 و P73 ما يصل إلى كوادرو RTX 5000 GPU ضمن أنظمة بحجم 17 و 15 بوصة. ثينك باد P53 متاح الآن. ثينك باد P73 تكون متاحة ابتداء من أغسطس.

• تعد محطات العمل المحمولة Precision 7540 من Dell و Dell Precision 7740 ، المتوفّرة اليوم ، مهيئة مع وحدات معالجة جرافيك Quadro RTX 5000

• تحتوي محطات العمل المحمولة HP ZBook 15 و 17 على بطاقات معالجة الرسومات Quadro RTX ، مع طراز 17 بوصة قابل للتكوين حتى كوادرو RTX 5000

• تتوفر محطات العمل المحمولة BOXX GoBOXX SLM مع بطاقة الرسومات Quadro RTX 3000 في نظام 15 بوصة واما Quadro RTX 4000 أو 3000 في نظام 17 بوصة.

وقال توم توبول ، نائب رئيس المنتجات المتخصصة ، حلول العملاء: “توفر محطات العمل المحمولة Precision 7740 و 7540 من Dell ، المتوفرة مع وحدات معالجة الرسومات Quadro RTX للعملاء أفضل تجربة ممكنة عند استخدام أحدث التطبيقات التصميمية والهندسية والإبداعية”. “بالإضافة إلى الأداء على مستوى محطة العمل ، والموثوقية وشهادات ISV ، يمكن للمحترفين الآن دمج إمكانات RTX المتقدمة وإمكانات الذكاء الاصطناعي في سير العمل ، حتى أثناء التنقل”.

وقالت كارول هيس ، نائبة رئيس Z من HP من HP Products في HPI:”من المعالجة بتقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي إلى تطويرال VR وإنتاج الفيديو المحسّن بالذكاء الأصطناعي، تمكّن أجهزة الكمبيوتر المحمولة NVIDIA RTX المبدعين والمصممين من معالجة أي سير عمل إبداعي بأداء مذهل. “مع Z أجهزة الكمبيوتر المحمولة من HP ، مثل ZBook 15 و 17 المعززة ، يمكن لعملائنا حمل أحدث إمكانيات RTX معهم لإنشاء أفضل أعمالهم ، سواء في الميدان أو في اجتماع للعميل أو في أي مكان يأتي فيه الإلهام”.

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وقال جون أويانغ ، نائب رئيس مجموعة المستهلك لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، مجموعة الأجهزة الذكية في لينوفو ، “استنادًا إلى تعليقات العملاء من لينوفو ورؤى المستخدم ، نعلم أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا تُستخدم في العمل اليومي وإنشاء محتوى رقمي شديد التحمل”. في الواقع ، كشفت أبحاث Lenovo أن الرسومات تم تصنيفها كواحدة من أهم الميزات للأداء العالي. لهذا السبب كان من الطبيعي لنا أن نتعاون مع NVIDIA ، الشركة الرائدة في تكنولوجيا GPU ، لإطلاق Lenovo Studio L740 Laptop Studio Edition الجديد. نظرًا لتزويده بما يصل إلى NVIDIA GeForce RTX 2080 مع تصميم Max-Q ، سيعرض الكمبيوتر المحمول Lenovo Legion الجديد لمنشئي المحتوى أداءً قويًا في كل من العمل واللعب ، وكل ذلك في تصميم أنيق وعصري. ”

“نحن فخورون جدًا بعرض وحدة معالجة الرسومات NVIDIA Quadro RTX في محطات العمل المتنقلة من ThinkPad P Series. من خلال دعم بطاقة NVIDIA Quadro RTX 5000 ، أصبح ThinkPad P53 الجديد من أقوى محطات العمل المحمولة بقياس 15 بوصة ، قال روب هيرمان ، المدير العام لوحدة العمل ووحدة عمل AI التابعة للعملاء في Lenovo. “إن القدرة على دعم تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي ، والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في محطة عمل متنقلة بحجم 15 بوصة هي خطوة كبيرة للمستخدمين الذين لا يريدون المساس بالتنقل للحصول على أفضل أداء.”

تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة RTX Studio ومحطات العمل المتنقلة جزءًا من نظام NVIDIA Studio ، الذي يجمع وحدات معالجة الرسومات RTX مع NVIDIA Studio Stack من SDKs المتخصصة وبرامج تشغيل الاستوديو المخصصة. إنها تفي بمتطلبات الأجهزة والبرامج اللازمة لاستلام شارة RTX Studio الجديدة ، مما يتيح للمبدعين التعرف بسهولة على الأنظمة المناسبة لتشغيل سير عملهم الإبداعي.

يتم دعم الأنظمة وبرامج التشغيل من خلال اختبار صارم للأجهزة والبرامج للحصول على أفضل التطبيقات الإبداعية وسير العمل. توفر محطات العمل المتنقلة RTX Studio المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات Quadro RTX مزايا إضافية على مستوى المؤسسة ، مثل شهادات ISV وأدوات إدارة تكنولوجيا المعلومات وميزات الفيديو والعرض المتقدمة.

تتميز أنظمة RTX Studio بوجود وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 2080 و 2070 و 2060 ، بالإضافة إلى وحدات معالجة الرسومات Quadro RTX 5000 و 4000 و 3000 GPU. تعمل وحدات معالجة الرسومات RTX على تسريع إنشاء المحتوى من تحرير الفيديو إلى العرض ثلاثي الأبعاد ، مع أداء أسرع حتى 7 مرات من أداء MacBook Pro (1). تشمل الطرز المعتمدة على وحدة معالجة الرسومات Quadro RTX 5000 ذاكرة رسومات تبلغ 16 جيجابايت ، وهي الأكبر المتوفرة في عامل شكل الهاتف المحمول ، مما يتيح تدفقات عمل إبداعية متعددة التطبيقات متقدمة واستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد كبيرة لا يمكن القيام بها أثناء التنقل.

تتميز العديد من هذه الأجهزة المحمولة بشاشات بدقة 4Kوتقنية NVIDIA Max-Q ، مما يوفر أداءً لا يصدق وعمرًا أطول للبطارية في تصميمات أنيقة ورقيقة وخفيفة.

تشتمل طرز RTX Studio المتوفرة الآن على Acer ConceptD 7 و Gigabyte AERO 15 OLED و AERO 17 HDR و BOXX GoBOXX SLM 15 و 17 و Dell Precision 7540 و 7740 و HP ZBook 15 و 17 و Lenovo ThinkPad P53 و MSI P65 Creator و P75 Creator و WS75 و WE75 و Razer Blade 15 Studio Edition. يتم شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة RTX Studio الإضافية في وقت لاحق من هذا العام من Acer و ASUS و Dell و HP و Lenovo و Razer.

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