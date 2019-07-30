Meizu تقرر تقليص عدد متاجرها وموظفيها في محاولة للبقاء واقفة على قدميها

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Meizu تواجه العديد من المشاكل في الأونة الأخيرة، فقد أوضحت تقارير جديدة أن الشركة أغلقت عددًا من متاجرها في الصين، مما أدى إلى تسريح مئات الموظفين في خضم هذه العملية. ويزعم أحد التقارير أن الشركة إستغنت عن أكثر من 30 في المئة من القوى العاملة لديها هذا العام لينخفض عدد العاملين في الشركة إلى 1000 موظف فقط في المتاجر التابعة لها.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد قامت شركة Meizu كذلك بتقليص عدد متاجرها إلى 5 متاجر لكل مقاطعة علمًا أنه كان لدى الشركة أكثر من 27 آلف متجر في جميع أنحاء الصين في العام 2016. تحاول الشركة جاهدة تحسين توزيع القوى العاملة لديها لتجنب الإستغناء عن المزيد من الموظفين.

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وفي حالة إذا لم تتابع أخبارنا في الأسبوعين الماضيين، فقد قام المؤسس المشارك لشركة Meizu، السيد Li Nan بتقديم إستقالته هو الأخر ومغادرة الشركة، وإنضم إليه بعد ذلك المشرف العام على النظم، المهندس Hong Hansheng. والآن، يبقى أن نرى كيف تخطط شركة Meizu للبقاء واقفة على قدميها، ولكن الوضع الحالي ليس جيدًا، لذا فهي بحاجة إلى بعض الإجراءات الصارمة للخروج من هذا الركود.