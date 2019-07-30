الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 5G قد يكون حصل للتو على شهادة المصادقة

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر Xiaomi Mi Mix 3 5G من بين أولى الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G التي وصلت إلى أوروبا، ومن الواضح أن الشركة الصينية تعمل على خليفة لهذا الهاتف. في الواقع، ربما تم المصادقة للتو على الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 5G القادم بالفعل من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم MIIT.

تم رصد هاتف جديد من شركة Xiaomi يحمل الإسم الرمزي M1908F1XE على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مع العلم بأن هذا الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. على الرغم من أن شهادة المصادقة لا توضح لنا ما إذا كان هذا الهاتف هو بالفعل Xiaomi Mi Mix 4 5G بأي شكل من الأشكال، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun قد كشف لنا سابقًا عن وجود هاتف 5G جديد سيصدر في النصف الثاني من هذا العام. ونظرًا إلى أنه يتم دائمًا الكشف عن العضو الأحدث في سلسلة هواتف Xiaomi Mi Mix Series في النصف الثاني من كل عام، فمن المنطقي أن يكون هذا الهاتف عبارة عن نسخة من الجيل المقبل من الهاتف Xiaomi Mi Mix.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للتكاليف المترتبة على ذلك، تقتصر تكنولوجيا 5G على الهواتف الذكية الرائدة في الوقت الراهن، لذلك لا توجد الكثير من الخيارات المعقولة الأخرى لـ Xiaomi في هذه الحالة. تم إطلاق Xiaomi Mi9 في وقت سابق من هذا العام، ولكن إذا كانت هناك نسخة تدعم 5G من هذا الهاتف، فنحن نعتقد بأنه كان سيتم الإعلان عنها بالفعل الآن. من المحتمل أيضًا أن يستخدم هذا الهاتف والذي نعتقد بأنه سيكون Xiaomi Mi Mix 4، المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.