شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستغل الشركة المطورة لـ"تيك توك" نجاح التطبيق لاقتحام عالم الهواتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة ByteDance الصينية المطورة لتطبيق TikTok عزمها اقتحام عالم الهواتف الذكية، موضحة أن الهاتف قيد التطوير بالفعل منذ سبعة أشهر.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتم تطوير الهاتف بالتعاون مع شركة Smartisan Technology، ويزعم أنه سيحمل مسبقا بالعديد من تطبيقات ByteDance، من بينها تيك توك وتطبيق Toutiao لتجميع الأخبار من ByteDance، وخدمة بث الموسيقى التى لم تصدر بعد، والتى تهدف لمنافسة سبوتيفاى وأبل ميوزيك.

أطلقت ByteDance فى يناير أيضًا تطبيق Duoshan، وهو تطبيق للدردشة يعد بمثابة نسخة مقلدة من سناب شات.

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وقال متحدث باسم شركة Smartisan لرويترز: "كان المنتج استمرارا لخطط Smartisan السابقة التى تهدف إلى تلبية احتياجات قاعدة مستخدميها القدامى."

وفقًا لتقرير سابق صادرعن بلومبرج، فإن خدمة بث الموسيقى التى لم يتم تحديد اسمها، ستطلق أولاً فى الأسواق الناشئة مثل الهند.

أبرمت ByteDance صفقة مع Smartisan فى وقت سابق من هذا العام بشأن بعض براءات الاختراع، التى من شأنها أن تساعد الشركة على "استكشاف عالم التعليم، وهى خطوة قد تضع الشركة أيضًا فى موقع استراتيجى فى توسع محتمل نحو الهواتف.