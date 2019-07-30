شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة جديدة لناسا تستعرض مراحل اختفاء جزيرة الزلزال بعد 6 سنوات من اكتشافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانى أن الجزيرة التى اكتشفت قبل ستة أعوام بسلسلة من الكوارث الطبيعية، قد تم ابتلاعها مرة أخرى عن طريق البحر.

ففى عام 2013، عقب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة وبركان طينى، لاحظ العلماء جزيرة جديدة بيضاوية الشكل تقع قبالة ساحل غرب باكستان، ويبلغ عرضها 90 مترًا فقط (295 قدمًا)، وتوقع الخبراء أنها لن تكون موجودة لفترة طويلة.



الجزيرة

وتُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة على مدار السنوات الست الماضية الجزيرة منذ اللحظة التى ظهرت فيها حتى اختفت، كما تستعرض الصور التابعة لناسا أن الجزيرة بدأت تنحسر تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية منذ بدايتها.

تشير مسارات الطين والرواسب التى شوهدت فى الصور إلى تضاؤلها بشكل مطرد، حيث أدت الأمواج والمد والجزر إلى تآكل الهيكل، وفقًا لوكالة ناسا، فإن الجزيرة بالكاد انتهكت الخط المائى بحلول نهاية عام 2016، وبحلول الوقت الذى جاء فيه الربيع هذا العام، لم يعد من الممكن رؤيته على السطح مطلقًا.

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ويبلغ ارتفاع الجزيرة، التى يطلق عليها Zalzala Koh (وتعنى "جبل الزلزال" باللغة الأردية)، 20 مترًا وعرضها 90 مترًا وطولها 40 مترًا/ عندما ظهرت فى خليج بالقرب من مدينة جوادار فى عام 2013.

يقول العلماء إنها كانت نتاج بركان طينى ناجم عن زلزال فى سبتمبر من ذلك العام، فالبراكين الطينية ظاهرة شائعة فى المنطقة بسبب تكتونيات الصفائح.