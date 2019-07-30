الإعلان رسميًا عن الهاتف BlackShark 2 Pro مع المعالج +Snapdragon 855 وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف BlackShark 2 في شهر مارس بإعتباره واحد من أفضل هواتف الألعاب التي يمكنك شراؤها. والآن، قررت العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi إطلاق نسخة منقحة من هذا الهاتف تُدعى BlackShark 2 Pro، وتجلب معها ترقية بسيطة عن الهاتف BlackShark 2 الحالي تتمثل في إستخدام المعالج +Snapdragon 955 الأحدث من شركة كوالكوم والذاكرة التخزينية UFS 3.0 إلى جانب تصميم راقي قليلاً مع قبضة محسنة وإثنين من مصابيح RGB LED الإضافية في الخلف.

في الواجهة الأمامية، هناك شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، وإثنين من مكبرات الصوت، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. وتدعي شركة BlackShark أنها تمكنت من تقليص زمن الإستجابة إلى 34.7ms مقارنة بت 43.5ms في الهاتف BlackShark 2 الحالي.

تحت الغطاء، هناك المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، و12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية السريعة UFS 3.0. ولإظهار مدى فعالية هذه المكونات في تعزيز الأداء، فقد تمكن الهاتف BlackShark 2 Pro من تسجيل 500610 نقطة في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu مما يجعله الهاتف الأسرع على هذه المنصة على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم ترقية نظام التبريد في الهاتف BlackShark 2 Pro الجديد إلى الإصدار 3.0 والذي يأتي الآن مع لوحة وأنبوب للتبريد بالسائل من أجل الإدارة المثلى للحرارة.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فالهاتف BlackShark 2 Pro الجديد يضم كاميراتين في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.75، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف BlackShark 2 Pro يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 27W، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

عمومًا، الهاتف BlackShark 2 Pro سيكون متاحًا في الصين إبتداء من 2 أغسطس باللون الأسود أو الفضي أو الأزرق أو البرتقالي أو البنفسجي. وتبدأ الشركة بتلقي الطلبات المسبقة على هذا الهاتف اليوم بحيث تعرض نسخة 12GB/128GB للبيع مقابل 435 دولار أمريكي، في حين تعرض نسخة 12GB/256GB للبيع مقابل 508 دولارات أمريكية.