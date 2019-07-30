شاهد الهاتف الذكي القابل للطي الأول في العالم يخضع لمختلف إختبارات المتانة

فاطمة أيت طالب - دبي -

إستطاع Royole FlexPai الفوز على Galaxy Fold ليصبح أول هاتف ذكي قابل للطي يصل إلى السوق، وإن كان بكميات محدودة. والآن، قرر Zack Nelson من قناة JerryRigEverything إخضاع هذا الهاتف بدوره لمختلف إختبارات المتانة التي إعتاد أن يطبقها على الهواتف الذكية العادية لمعرفة ما إذا كان هذا الهاتف القابل للطي متينًا بقدر الهواتف الذكية العادية أم لا. بعد كل شيء، سعر الهاتف Royole FlexPai يبلغ ما يزيد قليلاً عن 1300 دولار أمريكي، ونحن نشك في أن أي شخص سيحاول تجربة ذلك في المنزل.

على أي حال، كما توقعت على الأرجح، فسطح شاشة الهاتف Royole FlexPai معرض تمامًا للخدوش نظرًا لأنه غير مصنوع من الزجاج. يمكن أن تتعرض الطبقة البلاستيكية المرنة للتلف بسهولة حتى بإستخدام أظافرك، ونظرًا إلى حقيقة أن واقيات الشاشة لن تعمل مع الجهاز، فهي لا تساعد في هذا الموقف أيضًا.

وعندما يتعلق الأمر بالثني، فالنتيجة جاءت أيضًا كما كان متوقعًا. حاول Zack Nelson أن يقوم بثني الجهاز في الإتجاه المعاكس، وبطبيعة الحال، إنكسر المفصل. ظلت الشاشة سليمة لبعض الوقت من دون وجود تلف واضح في البكسلات أو الطبقة الحساسة للمس نفسها. ولكن بعد محاولات عديدة للثني في الإتجاه الخطأ، إستسلمت الشاشة بحيث توقفت البكسلات عن العمل وأصبحت الشاشة لا تستجيب للمس.

على الرغم من أنه فشل في الإختبار، إلا أنه لم يفشل فشلا ذريعًا كما إعتقدنا. بغض النظر عن سطح الشاشة القابل للخدش بسهولة، فالهاتف Royole FlexPai القابل للطي يبدو صلبًا لدرجة أنه يمكن أن يصمد معك لفترة أطول مما تتوقع.