الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy Note 10 قد تبدأ في اليوم 7 أغسطس نفسه

فاطمة أيت طالب - دبي - مع بقاء أسبوع واحد فقط على حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، يمكننا تقديم بعض المعلومات حول نظام الطلبات المسبقة على هواتف سامسونج الجديدة. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن شركة سامسونج ستبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في اليوم 7 أغسطس، وهو نفسه اليوم الذي ستقوم فيه الشركة الكورية بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك.

عمومًا، التاريخ الذي ستبدأ فيه شركة سامسونج بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 غير مؤكد حتى الآن، ولكن من المرجح أن نحصل على هذه المعلومة من شركة سامسونج نفسها في الحدث الذي ستعقده يوم 7 أغسطس. وفيما يخص تاريخ الإطلاق الرسمي للهاتفين في السوق، فقد ذكرت التقارير السابقة أن Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيصلان إلى رفوف المتاجر في العديد من البلدان حول العالم إبتداء من 23 أغسطس، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

وكما أوضحت التقارير السابقة بالفعل، فمن المتوقع أن تكلف هواتف Galaxy Note 10 الجديدة إبتداء من 999 يرو مع العلم بأن شركة سامسونج ستوفر خصمًا يصل إلى 600$ لبعض المستخدمين المستعدين للتخلي عن هواتفهم الحالية لشراء Galaxy Note 10 أو +Galaxy Note 10.

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قيل بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيكون متوفرًا مع 8GB من الذاكرة العشوائية ومع 256GB من الذاكرة الداخلية، على الأقل في أوروبا، ولن تكون هناك النسخة المزودة بـ 128GB من الذاكرة الداخلية. أما بالنسبة للهاتف +Galaxy Note 10، فهو سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 12GB في النسختين 256GB و 512GB على حد سواء. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الهدايًا التي ستقدمها شركة سامسونج للأشخاص الذين سيقومون بطلب هواتفها الرائدة الجديدة مسبقًا.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.