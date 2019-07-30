ٍVivo تستعرض Multi-Turbo Engine خلال نهائيات PUBG Global Championship 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة Vivo عن الهاتف Vivo NEX S في شهر يونيو من العام الماضي، كان هذا الهاتف عبارة عن هاتف رائد مع شاشة ضخمة وكاميرا أمامية منبثقة. في نهاية المطاف، طورت الشركة الصينية نظام التشغيل الخاص بها لتقديم برنامج معزز للأداء يدعى Multi-Turbo Engine.

كانت الشركة هي الشريك الرئيسي لبطولة PUBG Mobile Club Open التي أقيمت في نهاية هذا الأسبوع بالعاصمة الألمانية، برلين. وإستخدم جميع اللاعبين من الفرق الستة عشر التي كانت جزءًا من النهائيات، الهاتف Vivo NEX S مع Multi-Turbo Engine و Turbo Mode.

Multi-Turbo Engine عبارة عن مزيج من البرمجيات والعتاد يهدف لتوفير تجربة لعب أفضل، حتى لو كان ذلك يؤثر على حياة المكونات. يتصل Game Turbo بـ SDK الخاص بأداء اللعبة لتوفير تحسينات محددة لـ Mobile PUBG وغيرها من الألعاب المحمولة الشائعة.

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يعطي Center Turbo الأولوية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة التخزين الداخلية للعمل خصيصًا للألعاب، فهو يقلل في النهاية من تأخر FPS بنسبة 78٪. هناك أيضًا Cooling Turbo الذي يقوم بسحره من خلال إدارة حرارة التي يولدها الهاتف على نحو مثالي. وبالتأكيد، هناك أيضًا الذكاء الإصطناعي الذي يحاول جعل كل شيء يعمل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

جميع اللاعبين في النهائيات الذين إستخدموا الهاتف Vivo NEX كان لديهم أيضًا Turbo Mode الذي يعمل على تعزيز الشاشة خصيصًا للعبة PUBG Mobile. يأتي ذلك كنتيجة لشراكة بين مطوري اللعبة وشركة Vivo المصنعة للهاتف مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم HDR+ Extreme وتوفر معدل ثابت للإطارات.

يمكن لجميع ملاك Vivo NEX إستخدام هذه الميزات أيضًا، شريطة أن يكون لديهم تحديث FunTouchOS 9 الأحدث. يمكنهم أيضًا التجربة لنهائيات PUBG Mobile Club Open أخرى ستجري هذا الخريف.