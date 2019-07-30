شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعلن عن نتائج أعمالها في النصف الأول من 2019 بتحقيق 23.2% نمو سنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت هواوي عن نتائج أعمالها في النصف الأول من عام 2019 بتحقيق نمو في عائداتها بنسبة 23.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت عائدات هواوي 401.3 مليار يوان صيني. كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 8.7% خلال النصف الأول من عام 2019.

ووفقاً لما قاله السيد "ليانج هوا"، رئيس مجلس إدارة هواوي، إن العمليات التجارية تتم بشكل طبيعي مثلما كانت تعمل المؤسسة طوال الوقت. ظل أداء أعمال هواوي بشكل قوي في النصف الأول من عام 2019 ويرجع الفضل الي اداراتها الفعالة والحكيمة بجانب تحقيق معدل أداء فائق علي جميع المؤشرات المالية.

بلغت عائدات مبيعات مجموعة هواوي لأعمال المستهلك 220.8 مليار يوان صيني في النصف الأول من عام 2019، حيث أن هواوي قامت بشحن 118 مليون وحدة من هواتفها الذكية (متضمنة هواتف Honor) محققة نسبة نمو بلغت حتى 24% في معدل شحنات الهواتف الذكية القائمة على أساس سنوي. شهدت هواوي ايضاً نمو سريع وقوي في معدل شحنات الأجهزة اللوحية، الحواسب الشخصية والأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء. تتوسع هواوي في انتشار الأجهزة التي تدعم نظام Ecosystemلتوفير تجربة أكثر ذكاء وراحة من أجل مواكبة جميع الظروف والسيناريوهات التي يتعايش بها المستخدمون. حتى هذه اللحظة، وصل عدد المطورين المشتركين في خدمات أجهزة هواوي المحمولة التي تدعم نظام Ecosystem الي أكثر من 800,000 مطور و500 مليون مستخدم حول العالم.

وصرح السيد "ليانج هوا"، رئيس مجلس إدارة هواوي، "شهدت هواوي نمو سريع في عائداتها في شهر مايو الماضي، وهذا ما ركزنا عليه في النصف الأول من عام 2019، سنستمر في تحقيق المزيد من النمو حتى بعد ادراج اسم هواوي قائمة الشركات المحظور التعامل معها، ولا يمكننا أن نقول اننا لم نواجه أية صعوبات وتحديات بعد، فنحن بالفعل واجهنا مثل هذه الصعوبات والتحديات وستؤثر على نمط نمونا في الأجل القصير."

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وأضاف "ليانج"، "سنكمل في مسيرتنا كما هي، ونحن نثق ونؤمن بما هو مُقدر لنا في المستقبل، وسنستمر في ضخ استثماراتنا كما هو مُخطط لها والتي تتضمن استثمارات بلغت اجمالي 120 مليار يوان صيني في قطاع البحث والتطوير هذا العام. سنجتاز هذه التحديات ونؤمن أن هواوي ستشهد مرحلة جديدة من النمو والازدهار بعد تغلبنا على هذه الصعوبات."