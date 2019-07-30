شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستحوذ على شركة ناشئة لتطوير خدمتها للتخزين السحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مايكروسوفت أنها استحوذت على BlueTalon، وهى شركة برمجيات ناشئة، إلا أنه لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، وذلك وفقا لما أكده تقرير موقع "بيزنس انسايدر".

وتوفر BlueTalon حلولا تساعد المستخدمين على فهم وإدارة والتحكم فى جمع البيانات ومن لديه حق الوصول إلى هذه المعلومات وكيفية استخدامها، وتحت مظلة "مايكروسوفت" ستقوم BlueTalon ببناء حلول خصوصية البيانات لخدمة التخزين السحابى Microsoft Azure.

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وقال "روهان كومار" نائب شركة آزور داتا أحد شركات "مايكروسوفت": "بروتوكول الانترنت التى حصلت عليه مايكروسوفت من خلال BlueTalon تجربة فريدة من نوعها فى قمة البيانات الضخمة والأمن والحوكمة، حيث سيعمل هذا الاستحواذ على تعزيز قدراتنا على تمكين المؤسسات فى جميع الصناعات من التحول رقميا مع ضمان الاستخدام الصحيح للبيانات من خلال إدارة البيانات المركزية على نطاق واسع من خلال Azure.

تقوم BlueTalon ببناء حلول لمراكز البيانات الخاصة، لكن الرئيس التنفيذى لشركة إريك أن المزيد من العملاء بدأوا يطلبون من الشركة بناء حلول للسحابة ويمكن أن يتماشى ذلك مع استراتجية السحابة الهجينة من مايكروسوفت وهى التكنولوجيا التى تسمح للعملاء بتشغيل بياناتهم وتطبيقاتهم فى مراكز البيانات الخاصة والسحابة على السواء.

وقال المدير التنفيذى لشركة BlueTalon: "فى الوقت الذى بدأنا فيه استكشاف فرص الشراكة مع مختلف مزودى الخدمات السحابية فائقة الدقة لخدمة عملائنا بشكل أفضل، أثارت مايكروسوفت إعجابنا بشدة، حيث كان فريق Azure Data مدروسا ورائعا بشكل فريد عندما يتعلق الأمر بإدارة البيانات لقد وجدناها مناسبة تماما لنا فى كل من هدفنا وما نرغب فى عمله".