الـ Galaxy Note 10 يظهر في تسريب جديد، وهذه المرة في حلة وردية

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقترابنا من تاريخ الإعلان الرسمي عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، نشهد المزيد من التسريبات لهذين الهاتفين. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على صورة رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتف Galaxy Note 10، ولكن هذه المرة باللون الوردي مع العلم بأنه من المرجح أن يأتي هذا الهاتف بألوان أخرى تشمل الأسود والفضي المتوهج والأبيض، ولكن اللون الوردي سيكون متاحًا لبلدان معينة فقط عند الإطلاق.

ووفقا للتسريبات والشائعات السابقة، يُقال بأن شركة سامسونج عازمة أيضًا على تقديم هواتف Galaxy Note 10 الجديدة باللونين الأزرق والأخضر، ولكننا لم نرى حتى الآن أي صور تثبت هذه النظرية. قامت شركة سامسونج بتقديم اللونين الأزرق والأخضر مع سلسلة هواتف Galaxy S Series في الماضي، ولكن هذه النسخ كانت متوفرة فقط في بعض الأسواق.

وجدير بالذكر أنه صدر تقرير في وقت سابق من هذا اليوم يؤكد مرة أخرى أن +Galaxy Note 10 سيضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويؤكد لنا أيضًا أن الهاتف سيضم المعالج Exynos 9825 أو +Snapdragon 855 وفقا للمنطقة التي تقيم فيها. وعلاوة على ذلك، فقد كنا نعلم أيضًا بأن النسخة الأرقى من هذا الهاتف ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB أو 512GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0.

ومن ناحية أخرى، كشف لنا تقرير اليوم كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي بأبعاد تبلغ 162.3 × 77.1 × 7.9 ملمتر، وبوزن يبلغ 198 جرام. وبالتأكيد، هذه الأرقام ليست سيئة بالنسبة لهاتف يضم شاشة بقطر 6.8 إنش.

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الهاتف +Galaxy Note 10 سيأتي أيضًا وفقا للتسريب الجديد مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تأتي أيضًا مع عدسة بفتحة متغيرة 1.5 و 1.8 و 2.4، وبدقة 12 ميغابكسل أيضا للكاميرا المقربة، وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن هذه الأخيرة ستضم عدسة بفتحة 2.2، في حين ستضم الكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.1. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف +Galaxy Note 10 كذلك وفقا لهذا التسريب مع بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W والشحن اللاسلكي بقوة 20W. وفيما يخص الجانب المتعلق بالصوت، فمن المقرر أن يضم الهاتف +Galaxy Note 10 مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتقنية AKG.

التقرير الجديد يؤكد أيضًا إفتقار الهاتف +Galaxy Note 10 لمنفذ السماعات 3.5mm، ولكنه يؤكد لنا قدومه مع منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.