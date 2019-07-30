تكنولوجيا: التغير المناخى قد يخلف حشرات خارقة تهدد حياة البشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عكف فريق من الباحثين فى جامعة "نيويورك" على دراسة قدرة فطر " كانديدا أوريس"، على النمو فى ظل درجات الحرارة الحالية، ومقارنته مع سلالات قريبه منه.

وتوصل الباحثون، فى سياق أبحاثهم التى نشرت فى مجلة "إم بيو"العلمية، إلى أن أغلب هذه السلالات لم تستطع تحمل درجات الحرارة العالية، غير أن الكانديدا أوريس لم تواجه مشكلات من هذا القبيل.

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واستنتج الباحثون من دراستهم أن الفطر اكتسب هذه القدرة للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالية، ويعتقد الباحثون أن هذه الظاهرة لن تبقى فريدة، لأننا سنشهد مستقبلًا كائنات أخرى تكتسب مختلف القدرات التى تمكنها من إيذاء البشر بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الباحث"أرتورو كاساديفال" ، فى بيان صحفى أن " الدراسة تقترح أن تكيف الفطر مع درجات الحرارة العالية ليس إلا البداية ، وسنواجه مشكلات أكثر وأكثر بمرور الزمن".