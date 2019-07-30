الهواتف الذكية تسبب السمنى للمستخدمين، وفقا لدراسة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك دراسات تشير إلى أن الجلوس طوال اليوم أمام الحاسوب لا يؤدي بك إلى إمتلاك صحة جيدة. إتضح أنه يمكن قول الشيء نفسه عن هواتفنا الذكية، على الأقل وفقًا للباحثين الذين قاموا بتشخيص الطلاب في كلية العلوم الصحية بجامعة Simon Bolivar University.

ووفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور Mirary Mantilla-Morron، والذي عرض نتائج هذه الدراسة في مؤتمر ACC Latin America، فقد صرح بالقول : ” من المهم أن يعرف عامة الناس ويدركوا أنه، على الرغم من أن تكنولوجيا الأجهزة المحمولة جذابة بلا شك لفوائدها المتعددة، بما في ذلك قابلية الحمل والراحة، والوصول إلى عدد لا يحصى من الخدمات والمعلومات ومصادر الترفيه، فينبغي عليهم أيضًا إستخدامها لتحسين العادات والسلوكيات الصحية “.

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وجدت الدراسة أن الطلاب الذين يستخدمون هواتفهم الذكية أكثر من خمس ساعات في اليوم لديهم فرصة أكبر بنسبة 43% بأن يصابوا بالسمنة وتبني عادات وأنماط حياة أخرى قد تؤدي بهم إلى أمراض مثل مرض القلب. ويرجع ذلك على ما يبدو إلى أن الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً على هواتفهم الذكية كانوا أكثر عرضة لشرب المشروبات السكرية وتناول الوجبات السريعة والحلويات والوجبات الخفيفة.

وأضاف الدكتور Mirary Mantilla-Morron : ” إن قضاء الكثير من الوقت أمام الهاتف الذكي يسهل السلوكيات المستقرة، ويقلل من وقت النشاط البدني، مما يزيد من خطر الوفاة المبكرة، ومرض السكري، وأمراض القلب، وأنواع مختلفة من السرطان، والإنزعاج العظمي المفصلي والأعراض المرتبطة بالعضلات والعظام “.