كيفية العثور على الحسابات الوهمية على تويتر وحذفها

تعتبر الحسابات الوهمية من أبرز المشاكل التي يمكن أن تصادفها على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة على تويتر، حيث تعمل على توسيع نطاق وصول المحتوى لمستخدمي المنصة بشكل مزيف من خلال زيادة إعادة التغريد، والإعجاب، وتستخدم للتأثير على الرأي العام حول مواضيع محددة، أو من أجل زيادة المتابعين للحسابات الفردية.

إذا كنت تعاني من وجود المتابعين المزيفين على حسابك، وتريد التخلص منهم مرة واحدة وإلى الأبد، فهناك طرق سهلة تساعدك في ذلك.

يمكنك الاطلاع على قائمة المتابعين لديك، والعثور على الحسابات الوهمية وإلغاء متابعتها واحداً تلو الآخر، ولكن من لديه وقت لذلك؟ في هذه المقالة؛ نرشح لك أداتين لمساعدتك في العثور على المتابعين المزيفين لك على تويتر والتخلص منهم دون تضييع وقتك في فعل ذلك بشكل يدوي.

لماذا يجب عليك تنظيف حسابك من الحسابات الوهمية؟

لا شك أن وجود حسابات وهمية أو غير نشطة لا يضيف أي قيمة لحسابك الشخصي، أو حسابك التجاري، بل بالعكس؛ فهو يضر في كثير من الحالات، وإذا كنت من مستخدمي تويتر الذين يهتمون بالفعل بالمشاركة والتفاعل، فستقدم لك هذه الحسابات تحليلات خاطئة، مما سيعيق نمو حسابك في المستقبل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

فيما يلي كيف يمكنك العثور على الحسابات الوهمية على تويتر وحذفها:

1- أداة TwitterAudit:

تتيح لك أداة TwitterAudit معرفة عدد المتابعين المزيفين لأي حساب على تويتر، كما أنها سهلة الاستخدام للغاية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الرابط التالي twitteraudit.com.

اكتب اسم حسابك في الحقل المُخصص.

اضغط على خيار (تدقيق) Audit، وخلال ثواني سيُعرض لك عدد المتابعين الحقيقيين، والمزيفين، كما في الصورة التالية.



المراجعة الأولى مجانية، ولكن بإمكانك مراجعة المزيد من الحسابات والاستفادة بميزات أكثر إذا كنت مشتركًا في إحدى الخطط المدفوعة لهذه الأداة، حيث يتيح لك الاشتراك إمكانية مراجعة حسابات تحتوى على عدد أكبر من المتابعين تبدأ من 10 آلاف متابع إجمالًا وتصل إلى عدد لانهائي من المتابعين، وذلك بحسب الخطة المدفوعة التي ستشترك بها، كما يمكنك حظر الحسابات المزيفة، والاحتفاظ بخصوصية نتائج مراجعاتك.

Advertisements

2- أداة CircleBoom:

يمكنك استخدام أداة Circleboom لتحسين حسابك الشخصي على تويتر، حيث توفر لك العديد من الميزات، مثل: إمكانية اكتشاف الحسابات الوهمية التي تتابعك، ومنحك نظرة عامة على إحصائيات أداء حسابك.

لا يهم إذا كنت تستخدم Circleboom مع الحسابات الشخصية أو مع حسابات العمل، فسوف تساعدك على تعزيز حسابك، وتتبع نمو عدد المتابعين من خلال تحليلات مفصلة تتضمن: التعرف على أداء التغريدات، والخصائص الديموغرافية، ومعدل النمو.

هذه الأداة متاحة مجانًا لتستخدمها في مراجعة حساب واحد على تويتر مع عدم اتاحة جميع الميزات، ولكن يمكنك الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة إذا كنت تريد الاستفادة من جميع الميزات عند مرجعة حسابك، أو عند رغبتك في مراجعة عدة حسابات.

للعثور على الحسابات الوهمية باستخدام هذه الأداة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على موقع Circleboom باستخدام حسابك على تويتر.

اضغط على صورة حسابك الموجودة في القائمة اليسرى.

في حالة اشتراكك في إحداى الخطط المدفوعة سيظهر لك خيار (مزيف) Fake، اضغط عليه، وبمجرد القيام بذلك ستقوم Circleboom بعرض جميع الحسابات الوهمية التي تتابعك.

كما توفر لك قائمة بالحسابات التي لم تنشر تغريدات خلال شهر، وترشح لك التخلص من الحسابات التي تغرد كثيرًا، لذلك فهي خدمة مفيدة للوصول إلى تفاصيل حسابك الدقيقة.

النتيجة النهائية:

إن تنظيف متابعي تويتر، ومراجعة الحسابات التي تتابعها أمر سهل وسريع وغير مكلف للغاية، على الرغم من أنك قد تشعر بخيبة أمل مبدئية لمعرفة عدد الحسابات الوهمية، أو البوتات Bots التي تتابعك، أو أنت من يتابعها، ولكن لا شك أن التخلص منها سيساعدك في إنشاء حساب أكثر جاذبية على المدى الطويل.