شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء أمريكيون يطورون مغناطيسا سائلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء أمريكيون فى جامعة "ماساتشوستس أمهيرست" عن طريق الصدفة، أن قطرات الحديد والزيت والماء تولد مجالًا مغناطيسيا خلال تطويرهم لسوائل الطلاء ثلاثية الأبعاد، وهو ما يمثل أول مغناطيس سائل فى التاريخ، وفقًا لما قاله الباحثون لموقع لايف ساينس"الأمريكي.

وقال الباحثون وفقا للموقع أنهم يخططون للبدء فى دراسات جديدة لمعرفة سبب تكوين هذه الخاصية المغناطيسية السائلة، وبعد ذلك سيدرسون استخداماتها.

وأوضح الباحثون أنهم عبر دراستهم - التى نشرت فى دورية ساينس - تمكنوا من برمجة القطرات كى تتخذ أشكالًا متعددة وتنتج أدوات مختلفة، وقال توماس راسل ، رئيس الفريق البحثى، " أن الفريق المعاون قد يستخدم الاكتشاف الجديد فى تطوير نسخة صغيرة من الروبوتات التى تغير شكلها التى ظهرت فى فيلم الخيال العلمى تيرميناتور 2 ، مشددا على أن ذلك سيمثل نوعا جديدا من المواد المغناطيسية.