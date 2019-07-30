شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء يونانيون من زيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، بعدما أصبحت موجات الحر التى اجتاحت معظم أوروبا مؤخرا مصدر قلق كبير للعلماء.

وقال البروفيسور مايكل بيتراكيس: "هناك دراسات تشير إلى أن مناخ اليونان سيبدو كأنه طقس ليبيا ومناخ بريطانيا سيكون مماثلا لطقس مراكش فى المغرب".

وأوضح بيتراكيس أن ذلك لم يحدث على الفور، ولكن "علينا أن ننسى ما يعرف بمناخ البحر المتوسط على المدى الطويل".

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وقالت صحيفة (جريك ريبورترز) اليونانية إن 99 % من علماء العالم يتفقون الآن على أن الأنشطة البشرية تتحمل المسؤولية عن أسباب ليس فقط ارتفاع درجات الحرارة ولكن الطقس الشديد بشكل عام.