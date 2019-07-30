شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغطية تتحكم فى الحرارة وأثاث يتغير.. اعرف شكل المنازل الذكية فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقدم التكنولوجيا وكذلك الأبنية التى نعيش فيها أصبح الناس أكثر وعيا بالبيئة، تأتى أفكار التفكير إلى الأمام لمساعدتنا على الانتقال إلى مستقبل أكثر ذكاء، قدم لجنة من الخبراء وحملة من أجل بريطانيا الأكثر ذكاء، رؤيتهم حول المنزل الإلكترونى الذكى للمستقبل.

نقل موقع "ديلى ميل" البريطانى، الأفكار التى تداولها خبراء التكنولوجيا عن شكل المنزل الذكى فى المستقبل والتى أصبحت حقيقة واقعة فى المستقبل غير البعيد..

ولخص الخبراء المنزل الذكى فى النقاط التالية..

1. "ملايات" الأسرة الذكية التى يتم التحكم فيها بدرجة الحرارة، بما يتناسب بين الأشخاص على نفس السرير.

2. وسائد وأثاث ذكى يغير اللون والنسيج والملمس باستخدام الواقع المعزز، مما يقلل من الحاجة إلى استبدالها عند تجديد المنزل.

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3. الحدائق الداخلية المائية مع الاستخدام الفعال للضوء ستعنى أننا سنحصل على خضروات طازجة يمكن الحصول عليها فى مطابخنا الخاصة ولن تشغل هذه المساحات مساحة كبيرة ولكن بمعدل خزانة الحائط أو رف الكتب.

4. محطة شحن السيارة الكهربائية والمركبة، وبطارية عملاقة لتخزين الطاقة من أشعة الشمس والنوافذ للحفاظ على منزلك ساخنا أو باردا دون الحاجة إلى التدفئة والتكييف الكهربائى.

5. الحمامات التى تتبع التعليمات الصحية.

6. المراحيض يمكنها تحويل النفايات إلى وقود