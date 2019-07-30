تكنولوجيا: فيديو تشويقي من جوجل يؤكد على تقنية التعرف على الوجه في Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت عملاق البحث فيديو تشويقي جديد لهواتف Pixel 4 تؤكد من خلاله على دعم الهواتف بتقنية التعرف على الوجه، كما إستعرض الإعلان ميزة “Motion Sense” التي تغير الإيماءات بمستشعر بتقنية جوجل التي عرفت في مشروع Soli.

مزيد من الإعلانات التشويقية المقدمة من جوجل والتي تستعرض من خلالها مميزات هواتف Pixel 4 القادمة، وفي إعلان تشويقي نشر كشفت جوجل عن تقنية التعرف على الوجه في Pixel 4.

ومن المتوقع وفقاً لهذا الإعلان التشويقي أن تأتي هواتف Pixel 4 دون مستشعر للبصمة، لتستبدل جوجل مستشعر البصمة بتقنية التعرف على الوجه، وهو تحول جاء سابقاً في هواتف الايفون.

أيضاً أشار الإعلان التشويقي إلى ميزة “Motion Sense” أو التي عرفت في مشروع جوجل Soli وهي ميزة تقدمها جوجل في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، حيث تدعم هذه الميزة أسلوب جديد لتفاعل المستخدم مع هاتفه عبر الإيماءات، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه الميزة لن تكون متاحة لكافة مناطق العالم.

Advertisements

من جانب أخر جاءت التسريبات المصورة لتكشف عن محتوى الإطار العلوي الذي تعود به جوجل في هاتف Pixel 4، والذي يشمل 8 من التكوينات التي تحتاج إليها جوجل في هواتف Pixel 4 لتدعم التقنية الجديدة في التعرف على الوجه مع المميزات الجديدة في الهاتف.

المصدر

اعلان

