Xiaomi تواصل تسيدها لسوق الهواتف الذكية في الهند للربع الثامن على التوالي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Canalys المتخصصة في بحوث السوق بالكشف عن تقريرها الأحدث حول وضعية سوق الهواتف الذكية في الهند خلال الربع الثاني من هذا العام. ووفقا لهذا التقرير، فيبدو أن شركة Xiaomi لا تزال تحتل المرتبة الأولى للربع الثامن على التوالي، في حين نجحت شركة Vivo في زيادة مبيعاتها بنسبة 63%. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت الشركتين Oppo و Realme نموًا ملحوظًا أيضًا في الهند خلال الربع الثاني من هذا العام.

كانت سامسونج هي الشركة الرئيسية الوحيدة التي واجهت إنخفاضًا في المبيعات وحصتها في السوق بالهند خلال الربع الثاني من هذا العام، وهذا ما يجعلها تتخلف بفارق أكبر عن شركة Xiaomi المتصدرة، على الأقل في الهند. وبصرف النظر عن ذلك، فقد كشف لنا تقرير Canalys أيضًا أن العلامات التجارية الكبرى هي من أصبحت تستحوذ على معظم المبيعات في السوق الهندي، فهذه العلامات التجارية تقف وراء 88 في المئة من إجمالي المبيعات، مقارنة مع 80 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

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شهد سوق الهواتف الذكية ككل في الهند خلال الربع الثاني من هذا العام إنخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5%. ووفقا لمدير الأبحاث في شركة Canalys، فقد أوضح بأن السبب وراء تحسن مبيعات الشركات الصينية هو إنتقال المستخدمين من الهواتف الإقتصادية إلى الهواتف المتوسطة التي تتراوح أسعارها بين 200 و 300 دولار أمريكي. هناك أيضًا توقعات بأن الشركات المصنعة ستتوقف عن إنتاج الهواتف التي تكلف أقل من 150 دولار أمريكي، وبالتالي فإن السوق سيصبح أكثر بطئًا.

سوق الهواتف الذكية التي تكلف ما بين 145 و 200 دولار أمريكي هو السوق حيث إزدهرت مبيعات شركة Vivo، فالهاتفين Vivo Y17 و Vivo Y91 كانا وراء معظم مبيعات الشركة في السوق الهندي خلال الربع الثاني من هذا العام، مما جعل الشركة الصينية قريبة جدًا من سامسونج.